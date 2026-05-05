Strategia AUR după dărâmarea guvernului Bolojan. George Simion pune condiții pentru intrarea la guvernare

Președintele AUR George Simion a anunțat că partidul său este dispus să intre la guvernare și să corecteze erorile guvernării precedente, însă numai dacă partidul său va da premierul.

„Suntem în punctul în care acest guvern a căzut. Mulțumesc tuturor parlamentarilor AUR care nu au trădat. Plimbându-mă pe stradă, mă întâlneam cu cetățeni care ne zâmbeau și ne felicitau. Am primit felicitări din mediul politic internațional, din Turcia, Italia, Polonia și SUA”, a declarat George Simion.

„Suntem dispuși să intrăm la guvernare și să corectăm erorile comise de guvernarea celor patru partide (…) atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul”, a continuat liderul AUR.

El a precizat însă că PSD, ca primul partid ca pondere în Parlament, este îndreptățit la prima nominalizare a unui candidat de premier.

Simion s-a arătată nemulțumit de faptul că președintele Dan a anunțat că vor exista „discuții informale” cu partidele înainte de consultările oficiale, motiv pentru care AUR ia în calcul să nu participe la consultări.

„Nu vom fi idioți utili ca să mimeze Nicușor Dan consultările”, a spus președintele AUR.

Simion a făcut un apel către minoritatea maghiară să se înscrie în AUR întrucât UDMR nu le mai reprezintă interesele:

„Etnicii maghiari care au ieșit în stradă la începutul anului să protesteze împotriva taxelor lui Bolojan au cerut votarea moțiunii de cenzură. UDMR are o problemă de legitmitate (…) Fac apel la toți etnicii maghiari să se înscrie în AUR și către toți cetățenii României”.

Senatorul Petrișor Peiu a prezentat apoi măsurile pe care AUR le-ar adopta după ce va deveni principalul partid de guvernământ.

„Energia este problema centrală a suprimării creșterii economice în România. Prmeierul Bolojan nu a dat diagnosticul corect, spunând că s-au dat prea multe avize. Sunt probleme strategice de ani care grevează sistemul. Prima problemă este decarbonizarea, o politică agresivă de a opri capacitățile pe cărbune și apoi pe gaze, fără a pune nimic în loc”, a spus Peiu.

Acesta a spus că este necesar crearea unui holding alcătuit din principalele companii energetice de stat care să permită un preț mai mic al energiei. În plus, Peiu susține că este necesară preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz.

Președintele Dan promite un guvern pro-occidental

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, în urma adoptării moțiunii de cenzură PSD-AUR, intitulată „Stop planului Bolojan”. Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi din cele 285 valabil exprimate, cu mult peste pragul minim necesar, de 233 de voturi „pentru”.

Chiar dacă guvernul Bolojan a picat, acesta va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze Guvernul.

În prima apariție publică după demiterea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că va începe discuțiile cu partidele, la finele cărora România va avea un nou guvern pro-occidental.

„Vom avea un guvern într-un termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate și, subliniez, la finalul negocierilor, vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”, a spus Nicușor Dan, într-o scurtă declarație de presă.

Pozițiile partidelor după demiterea lui Bolojan

„La Cotroceni împreună cu celelalte partide trebuie să mergem înainte. Eu voi merge cu colegii mei spunând că dorim păstrarea coaliției. Că nu susținem guverne minoritare”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, după anunțarea rezultatului.

„Toate opțiunile sunt deschise”, a spus liderul PSD, adăugând că „nu ne dorim premier tehnocrat.”

Conducerea PNL s-au reunit în ședință de la ora 17, ședință în care s-a dat un vot pentru întărirea rezoluțiilor adoptate deja de partid, potrivit cărora PNL nu va mai colabora cu PSD. 34 de liberali au votat pentru, iar 10 s-au abținut.

Dintre liderii proeminenți ai PNL care s-au pronunțat fie pentru intrarea în opoziție, fie pentru un guvern minoritar, dar fără PSD, au fost prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu și secretarul general Dan Motreanu. În schimb, ceilalți trei prim-vicepreședinți – Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu și Adrian Veștea – au cerut reluarea negocierilor pentru refacerea coaliției pro-europene.

În paralel cu PNL, și USR a votat din nou, marți seară, rezoluția care exclude o majoritate guvernamentală cu PSD.

Decizia a fost luată de Comitetul politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, a anunțat liderul USR, Dominic Fritz.