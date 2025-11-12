Strategia Națională de Apărare: „Cetățeanul are un rol cheie în securitatea națională” / Cum ar trebui să ajute românii și societatea civilă

„Cetățeanul are un rol cheie în edificarea securității naționale”, se spune în Strategia Națională de Apărare a Țării, care are un subcapitol intitulat „Implicarea cetățeanului și a societății civile în realizarea securității naționale”.

„Documentul de față îl are în centru chiar pe el, cetățeanul român, destinatarul direct al paginilor de mai jos, actor privilegiat și beneficiar prioritar al tuturor măsurilor propuse de Strategie”, se spune în preambulul Strategiei prezentat miercurie de președintele Nicușor Dan.

Strategia Națională de Apărare – DOCUMENT

Apoi, spre sfârșitul acesteia se spune că „realizarea securității naționale presupune un efort colectiv, în care cetățenii au un rol activ, esențial și complementar față de cel al autorităților”.

„Cetățeanul joacă un rol cheie în edificarea securității naționale și în apărarea valorilor democratice, în calitate de generator și beneficiar de securitate, reprezentând prioritatea principală a instituțiilor statului. Dată fiind natura duală a amenințărilor de tip hibrid – de ordin securitar și de politică publică – identificarea și contracararea acestora necesită abordări cuprinzătoare, la nivelul întregii societăți”, se scrie în document.

Pentru ca cetățeanul să se implice în realizare securității naționale, se spune în document sunt necesare demersuri precum „combaterea corupției”, „maximizarea capacității de răspuns a societății la întregul spectru de amenințări”, „maximizarea capacității de răspuns a societății la întregul spectru de amenințări” și „dezvoltarea competențelor media, digitale și informaționale”.

Ce scrie la secțiunea „Implicarea cetățeanului și a societății civile“ în realizarea securității naționale””

„Se impune dezvoltarea solidarității și rezilienței sociale, cu accent pe gestionarea situațiilor de criză și conflict, prin programe educaționale destinate ridicării nivelului de reziliență individuală, familială și comunitară. Este necesară promovarea unor politici în relația cu cetățeanul și comunitățile, care să întărească solidaritatea socială și încrederea în societate în ansamblul său și în stat, cu obiectivul consolidării coeziunii sociale și a rezilienței.

Societatea civilă reprezintă un actor determinant din sfera securității. Parteneriatul dintre instituțiile publice cu responsabilități în asigurarea securității naționale și actorii din cadrul societății civile este esențial. Societății civile îi revine un rol de catalizator al dialogului între cetățeni și instituții, respectiv de facilitator al transpunerii nevoilor cetățenilor în politici publice.

Implicarea activă a societății civile completează eforturile instituțiilor publice și conferă un plus de transparență, legitimitate și eficiență în procesul de asigurare a securității naționale.

Societatea civilă, în calitate de actor esențial al ecosistemului democratic, contribuie la consolidarea rezilienței societale și sprijină cetățenii și comunitățile în eforturile de pregătire și răspuns la situații de criză, inclusiv prin capacitatea sa de mobilizare rapidă.

Pentru implicarea permanentă și prioritară a cetățeanului și societății civile în realizarea securității naționale, în perioada următoare, sunt necesare: