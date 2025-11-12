Strategia Națională de Apărare: „Cetățeanul are un rol cheie în securitatea națională” / Cum ar trebui să ajute românii și societatea civilă
„Cetățeanul are un rol cheie în edificarea securității naționale”, se spune în Strategia Națională de Apărare a Țării, care are un subcapitol intitulat „Implicarea cetățeanului și a societății civile în realizarea securității naționale”.
„Documentul de față îl are în centru chiar pe el, cetățeanul român, destinatarul direct al paginilor de mai jos, actor privilegiat și beneficiar prioritar al tuturor măsurilor propuse de Strategie”, se spune în preambulul Strategiei prezentat miercurie de președintele Nicușor Dan.
Strategia Națională de Apărare – DOCUMENT
Apoi, spre sfârșitul acesteia se spune că „realizarea securității naționale presupune un efort colectiv, în care cetățenii au un rol activ, esențial și complementar față de cel al autorităților”.
„Cetățeanul joacă un rol cheie în edificarea securității naționale și în apărarea valorilor democratice, în calitate de generator și beneficiar de securitate, reprezentând prioritatea principală a instituțiilor statului. Dată fiind natura duală a amenințărilor de tip hibrid – de ordin securitar și de politică publică – identificarea și contracararea acestora necesită abordări cuprinzătoare, la nivelul întregii societăți”, se scrie în document.
Pentru ca cetățeanul să se implice în realizare securității naționale, se spune în document sunt necesare demersuri precum „combaterea corupției”, „maximizarea capacității de răspuns a societății la întregul spectru de amenințări”, „maximizarea capacității de răspuns a societății la întregul spectru de amenințări” și „dezvoltarea competențelor media, digitale și informaționale”.
Ce scrie la secțiunea „Implicarea cetățeanului și a societății civile“ în realizarea securității naționale””
„Se impune dezvoltarea solidarității și rezilienței sociale, cu accent pe gestionarea situațiilor de criză și conflict, prin programe educaționale destinate ridicării nivelului de reziliență individuală, familială și comunitară. Este necesară promovarea unor politici în relația cu cetățeanul și comunitățile, care să întărească solidaritatea socială și încrederea în societate în ansamblul său și în stat, cu obiectivul consolidării coeziunii sociale și a rezilienței.
Societatea civilă reprezintă un actor determinant din sfera securității. Parteneriatul dintre instituțiile publice cu responsabilități în asigurarea securității naționale și actorii din cadrul societății civile este esențial. Societății civile îi revine un rol de catalizator al dialogului între cetățeni și instituții, respectiv de facilitator al transpunerii nevoilor cetățenilor în politici publice.
Implicarea activă a societății civile completează eforturile instituțiilor publice și conferă un plus de transparență, legitimitate și eficiență în procesul de asigurare a securității naționale.
Societatea civilă, în calitate de actor esențial al ecosistemului democratic, contribuie la consolidarea rezilienței societale și sprijină cetățenii și comunitățile în eforturile de pregătire și răspuns la situații de criză, inclusiv prin capacitatea sa de mobilizare rapidă.
Pentru implicarea permanentă și prioritară a cetățeanului și societății civile în realizarea securității naționale, în perioada următoare, sunt necesare:
- intensificarea combaterii corupției pentru creșterea încrederii cetățenilor în instituții și în actul de guvernare;
- ridicarea nivelului culturii de securitate a populației prin acțiuni și campanii de informare, educare și instruire, pentru facilitarea înțelegerii informațiilor esențiale referitoare la securitate și apărare; comunicarea publică permanentă și coordonată privind riscurile la adresa securității naționale.
- maximizarea capacității de răspuns a societății la întregul spectru de amenințări și agresiuni convenționale și neconvenționale, prin integrarea componentelor militare și non-militare ale statului într-un sistem decizional integrat, coordonat la nivel național și sincronizat la toate nivelurile ierarhice;
- “încurajarea educației etice și a spiritului civic”, prin mijloace adecvate diferitelor categorii de vârstă și segmente sociale, care să conducă la coeziune socială;
- dezvoltarea competențelor media, digitale și informaționale, cu accent pe dezvoltarea gândirii critice, în vederea protejării societății împotriva dezinformării, propagandei, manipulării și a altor forme de agresiune informațională și hibridă. România va implementa politici publice de educație media, adresate tuturor categoriilor sociale, cu accent pe copii și tineri.”