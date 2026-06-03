Strategia secretă a celui mai bogat om din lume. SpaceX vizează o evaluare bursieră cu 13 cifre

Într-o mișcare surprinzătoare, înaintea turneului de prezentare pentru investitori, compania SpaceX a miliardarului Elon Musk intenționează să stabilească prețul de listare la 135 de dolari pe acțiune, pentru a strânge suma record de 75 de miliarde de dolari, potrivit unei surse familiarizate cu acest subiect citate de Reuters.

Compania aerospațială intenționează să vândă 555,6 milioane de acțiuni, a spus sursa pentru agenția Reuters. Aceasta vizează o evaluare de 1,75 trilioane de dolari, au spus alte două persoane care sunt la curent cu problema.

Listarea conduce un val de companii private importante care se pregătesc să testeze piețele după ani de activitate redusă în ceea ce privește ofertele publice inițiale (IPO) prin care companiilor cu capitalizare mare își vând acțiunile, SpaceX urmând să fie urmată de giganții inteligenței artificiale OpenAI și Anthropic.

SpaceX își propune să stabilească recorduri și să rupă tradiția cu această ofertă publică. Stabilirea unui preț fix înaintea prezentărilor către investitori și a procesului de testare a pieței este extrem de neobișnuită, notează Reuters.

Companiile care intenționează să se listeze la bursă stabilesc de obicei un interval de preț pentru a contura așteptările privind evaluarea și pentru a permite ajustarea prețului în funcție de cererea investitorilor. O cerere puternică poate împinge prețul final la limita superioară a intervalului, sau chiar peste aceasta, înainte de debutul pe piață.

Turneul de prezentare al SpaceX începe joi. Compania a organizat anterior câteva întâlniri de „testare a terenului” cu investitorii.

Misiunile SpaceX

Musk a rescris strategia pentru IPO în ceea ce privește SpaceX în multe alte moduri, de la planificarea acordării unui rol mai mare investitorilor de retail în alocări, la promovarea includerii timpurii în indici și structurarea guvernanței pentru a păstra un control puternic al fondatorului.

Valoarea companiei depinde de dominarea de către SpaceX a tehnologiilor și piețelor care încă nu există, de la misiunile pe Marte până la centrele de date IA din spațiu.

Reuters a scris anterior că gingantul aerospațial ia în considerare alocarea a până la 30% din ofertă către investitorii individuali, o tranșă de retail neobișnuit de mare menită să valorifice comunitatea de fani a lui Musk și să extindă proprietatea asupra companiei.

Se așteaptă ca oferta publică inițială să fie structurată ca o ofertă exclusiv primară, ceea ce înseamnă că toate veniturile ar reveni companiei, iar acționarii existenți ai SpaceX nu vor putea vinde niciuna dintre acțiunile lor în cadrul IPO-ului, au spus sursele citate de Reuters.

Musk va fi obligat să-și păstreze acțiunile SpaceX timp de 366 de zile după IPO, a spus una dintre surse, un semnal către investitori al angajamentului său față de companie.

Veniturile din IPO vor fi utilizate, printre altele, pentru extinderea resurselor de calcul IA și a rețelei de sateliți SpaceX, a adăugat sursa.

SpaceX a fuzionat cu startup-ul de AI al lui Musk, xAI, la începutul acestui an, într-o tranzacție care a evaluat compania de rachete la 1 trilion de dolari și dezvoltatorul chatbotului Grok AI la 250 de miliarde de dolari.

Compania nu are concurenți direcți, ceea ce face ca evaluarea sa să fie supusă interpretării.

Morningstar a evaluat SpaceX la 780 de miliarde de dolari, cu 48% sub evaluarea sa actuală pe piața privată, potrivit unei note de cercetare din 1 iunie. Cea mai mare parte a acestei sume provine din afacerea sa de comunicații prin satelit Starlink, care a generat cea mai mare parte a veniturilor, profiturilor și creșterii sale anul trecut.

Cu toate acestea, SpaceX și-a legat majoritatea perspectivelor de creșterea IA, iar planurile sale se bazează pe tehnologii care urmează să fie construite pentru o parte semnificativă din veniturile viitoare, inclusiv centre de date alimentate cu energie solară în spațiu, deoarece vizează o piață potențială de 28,5 trilioane de dolari, conform Reuters.

Val de listări la bursă

Se preconizează că această listare va da startul unui val de mega-IPO-uri, companiile SpaceX, OpenAI și Anthropic fiind pe punctul de a aduce, laolaltă, o capitalizare bursieră de aproape 4 trilioane de dolari pe piețele publice și de a intensifica concurența pentru fondurile investitorilor.

Pentru mulți investitori, pariul se face atât pe Musk, cât și pe SpaceX. Istoricul său la compania de vehicule electrice Tesla și capacitatea sa de a mobiliza comercianții de retail ar putea, de asemenea, să stimuleze o cerere puternică de acțiuni, așa cum a făcut-o reputația sa pentru întreprinderile anterioare.

Totuși, două dintre cele trei afaceri ale SpaceX consumă lichidități, doar segmentul de conectivitate, care include constelația de sateliți Starlink, generând profituri și fiind considerat pe scară largă ca sursa principală de venit a companiei.

Veniturile SpaceX au crescut la 4,69 miliarde de dolari în cele trei luni încheiate la 31 martie, de la 4,07 miliarde de dolari în urmă cu un an. Pierderile s-au adâncit la 1,27 dolari pe acțiune, față de 18 cenți pe acțiune în aceeași perioadă.

Debutul SpaceX pe bursă

Anul trecut, compania miliardarului american a înregistrat o pierdere netă de 4,94 miliarde de dolari, față de un profit de 791 de milioane de dolari.

Deoarece o mare parte din argumentele SpaceX către investitori se bazează pe Musk, unele preocupări legate de guvernanța corporativă ar putea da de gândit investitorilor, au afirmat experții. Măsurile, inclusiv o structură de acțiuni cu două clase prezentată în prospectul de IPO, concentrează puterea de vot în mâinile lui Musk și ale unui grup restrâns de persoane din interior.

SpaceX intenționează să se tranzacționeze pe Nasdaq sub simbolul bursier „SPCX”. Debutul este așteptat pe 12 iunie, au declarat două dintre surse.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup și J.P. Morgan sunt managerii comuni ai ofertei, conducând un sindicat de bănci de investiții globale care subscriu tranzacția.