Studenți americani au creat un robot care rezistă la peste 600 de grade Celsius și care ar putea revoluționa viitorul pompierilor

Robotul care rezista la temperaturi de peste 600 de grade Celsius. Foto: Captură video CNN

Când izbucnește un incendiu, fiecare secundă contează, iar pentru pompieri, intrarea într-o clădire în flăcări înseamnă a înfrunta căldura intensă, fumul și necunoscutul. Însă un grup de studenți și proaspăt absolvenți din Texas au dezvoltat un robot care ar putea ajuta pompierii în lupta lor cu flăcările, relatează CNN.

FireBot este construit de Paradigm Robotics, un startup aflat la început de drum, fondat de Siddhart Thakur, absolvent de inginerie la Universitatea Texas.

Scopul său: să meargă acolo unde pompierii nu pot – în inima incendiului, și să trimită înapoi informații esențiale astfel încât salvatorii să vadă dinainte pericolul.

Idee născută dintr-o tragedie

Povestea FireBot a început acum aproape 13 ani, când un incendiu de proporții la o clădire a ucis cinci pompieri în Houston, Texas, a declarat Thakur pentru CNN,

„Cunoscând doi dintre ei, am fost motivat și inspirat să încep să lucrez și să construiesc roboți care să ajute la protejarea pompierilor de intrarea în clădiri în flăcări”, a mai spus tânărul.

La doar 10 ani, a început să deseneze schițe. La 13 ani, testa prototipuri improvizate construite dintr-un grătar din curte. Astăzi, FireBot este un robot de aproximativ 136 kg, lung de 1,2 metri, construit din oțel inoxidabil, tungsten și titan.

Este astfel proiectat să reziste la temperaturi extreme, substanțe chimice corozive și chiar prăbușiri de acoperișuri.

„Construim roboți terestri autonomi extrem de rezistenți, concepuți să intre în medii periculoase, să trimită informații și să îi țină pe salvatori departe de pericol”, a explicat Thakur.

Cea mai recentă versiune, FireBot v4, poate rezista la temperaturi de până la 650 grade Celsius, timp de 15 minute. Este echipată cu camere termice și vizuale, precum și cu senzori de gaze. Controlat de la distanță printr-un dispozitiv portabil, robotul poate transmite imagini video în timp real și date despre temperatură din interiorul unei clădiri în flăcări.

Alți producători au dezvoltat roboți pentru a asista pompierii, inclusiv Thermite RS3, creat de compania Howe & Howe Technologies din Maine, și Colossus, produs de firma franceză Shark Robotics, care a fost folosit în timpul incendiului din 2019 de la catedrala Notre-Dame din Paris.

Însă FireBot este mult mai mic și mai ușor decât aceste dispozitive, fiind conceput pentru colectarea de informații, nu pentru stingerea flăcărilor.