Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a cerut Primăriei Capitalei o dezbatere publică privind introducerea unui mecanism diferențiat în cazul operatorilor privați care oferă servicii de cazare pe durata întregului an universitar și o scutire de la taxa turistică pentru persoanele aflate în mobilitate academică sau care vin în București pentru activități educaționale.

Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, a lansat pe 3 noiembrie în transparență decizională un proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2027. Termenul pentru transmiterea observațiilor și propunerilor este miercuri, 18 noiembrie, potrivit Bucuresti.ro.

În forma actuală a proiectului, taxa este de 10 lei pe zi și se aplică tuturor persoanelor cazate în București pentru o perioadă mai mică de un an, fiind scutiți doar studenții cazați în căminele de stat.

„Criticăm decizia autorităților administrației publice, care nu prevede mecanisme aplicabile diferențiat pentru studenții care beneficiază de cazare pe termen lung sau pentru persoanele care desfășoară activități educaționale de scurtă durată, și am atras atenția asupra impactului social și educațional asupra măsurilor prevăzute de proiect încă de la instituirea taxei pentru anul 2026”, a declarat ANOSR într-un comunicat transmis miercuri.

Organizația susține că la momentul respectiv a transmis Primăriei Capitalei un memoriu „și amendamente prin care am argumentat necesitatea scutirii categoriilor menționate mai sus de la plata taxei pentru promovarea turistică”.

Potrivit ANOSR, o petiție adresată studenților care beneficiază de cazare de lungă durată în spațiile destinate acestor servicii puse la dispoziție de operatori privați a adunat circa 1.500 de semnături, de la persoane care susțin extinderea scutirii de la plata taxei speciale aferente anului 2027 asupra tuturor studenților, indiferent de forma de cazare.

Universitățile nu asigură suficiente locuri în cămine, spune ANOSR

ANOSR a afirmat că „o parte semnificativă a studenților” aleg „forme alternative de cazare privată”, deoarece „universitățile publice sau private nu asigură un număr suficient de locuri de cazare în căminele studențești de stat pentru a acoperi cererea reală”.

„Taxa suplimentară de promovare turistică (10 lei/noapte/turist) impune bariere în ceea ce privește accesul la activități educaționale de lungă durată, situație în care astfel de taxe pot duce inclusiv la renunțarea studentului la parcursul educațional, din considerente financiare”, se arată în comunicat.

Organizația consideră că nu numai acești studenți „vor fi afectați” de taxă, ci și elevii sau studenții care vin în București pentru examene de admitere, sesiuni, colocvii, certificări, tabere educaționale, concursuri și olimpiade, școli de vară, cantonamente sportive, sesiuni de formare sau alte astfel de activități cu scop educațional desfășurate pe parcursul mai multor zile și săptămâni.

„Astfel, solicităm autorităților administrației publice preluarea amendamentelor transmise de ANOSR, deoarece taxa de promovare turistică aduce dificultăți financiare suplimentare persoanelor care fie (1) studiază în București și folosesc spațiile de cazare privată pentru activități educaționale de lungă durată, fie (2) folosesc spațiile respective pentru desfășurarea de activități educaționale cu ședere de scurtă durată, enumerate anterior”, a conchis ANOSR.