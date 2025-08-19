Studenții „vor continua protestele” dacă nu sunt modificate „măsurile de criză”. Discuție între ministrul Daniel David și organizațiile studențești

Protest al reprezentanților studenților și ai organizațiilor studențești față de reducerea burselor de studiu, în București, 29 iunie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit cu studenții, marți, cu ocazia Forumului Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) de la Timișoara, pentru a discuta despre măsurile privind criză fiscal-bugetară cu impact asupra mediului universitar și a studenților în special, potrivit comunicatului transmis de minister.

Daniel David le-a spus studenților că măsurile „sunt necesare pentru a ne asigura că vom avea bugetul necesar pentru salarii și burse până la sfârșitul anului 2025, inclusiv pentru a pregăti apoi dezvoltarea și reforme în domeniu în anul 2026”, afirmă Ministerul Educației în comunicatul transmis.

„Nimeni nu și le-a dorit și nu ar fi fost luate în această formă în condiții de normalitate, iar faptul că sunt temporare arată deschiderea Guvernului României pentru a reveni când condițiile fiscal-bugetare vor permite acest lucru”, a declarat ministrul Educației, citat în comunicat.

Ministerul spune că Daniel David „a punctat, de asemenea, și unele măsuri și demersuri prin care încearcă reducerea efectului acestor măsuri asupra studenților (ex.: autonomia universităților de a se angaja cu fonduri proprii, coordonarea cu autoritățile locale, flexibilizarea perioadei de acordare etc.)”.

„Pentru a pregăti și momentul post-criză și a aduce un angajament optimist în domeniu, pornind de la problematizările studenților, ministrul și-a exprimat deschiderea de a discuta reformele propuse în Raportul QX pentru învățământul superior și cercetare. În acest context, trebuie menționat faptul că, în pofida restricțiilor de natură financiară, bugetul alocat burselor studențești pentru anul universitar viitor va fi superior celui din anul 2022 – 2023”, se mai arată în comuncat.

Reprezentanții studenților au avertizat că „vor continua protestele”

Potrivit ministerului, reprezentanții studenților au spus că vor avea loc noi acțiuni de protest dacă nu sunt modificate măsurile.

„Într-un cadru definit de fair play academic, au avut loc dezbateri academice, iar ministrul Daniel David a răspuns întrebărilor adresate de studenți. Cu prilejul acestui dialog, reprezentanții studenților au declarat că, în absența modificării măsurilor de criză, vor continua protestele”, se mai arată în comunicatul ministerului.

Instituția susține că ministrul Daniel David „și-a arătat deschiderea de a primi propuneri” cu privire la implementarea măsurilor.

„În final, ministrul Educației și Cercetării și-a arătat deschiderea de a primi propuneri în ceea ce privește implementarea cât mai eficientă a reglementărilor legale asumate prin Programul de Guvernare și prin Legea Fiscal-Bugetară (L141/2025) – și astfel de toate partidele din Coaliție și de membrii acestora din Parlamentul României -, la nivelul coordonat de minister, precum și alte propuneri de măsuri de reformă, dincolo de măsurile de criză”, a conchis Ministerul Educației.