Studiul global Every Can Counts 2025: România accelerează tranziția către economie circulară cu una dintre cele mai rapide adopții SGR din lume

71% dintre oameni, la nivel global, susțin sistemele de garanție-returnare (SGR), iar încrederea în eficiența acestora se află la cel mai ridicat nivel de până acum. Acest lucru deschide drumul către sisteme circulare care mențin materialele infinit reciclabile, precum dozele de băuturi, în circuitul de utilizare.

România se numără printre țările cu cea mai rapidă adopție a SGR: 9 din 10 persoane declară că participă la sistem, iar 77% îl susțin activ.

71% dintre români se simt personal responsabili pentru reciclare, cel mai mare procent la nivel global.

Pentru 75% dintre români, reciclarea ar fi mai atractivă dacă procesul ar fi mai plăcut sau mai motivant.

41% își doresc un proces de returnare mai rapid, iar 38%, puncte de colectare mai accesibile.

Circularitatea devine parte din mentalul colectiv, potrivit celui de-al treilea val al studiului internațional realizat la cererea Every Can Counts, desfășurat în 16 țări și pe un eșantion de peste 16.000 de participanți (dintre care 1.013 în România). Jumătate dintre respondenți asociază ambalajele circulare cu ideea de a fi reciclate în mod repetat în același tip de produs (53% în România), iar doar 43% le consideră reutilizabile (35% în România).

În același timp, 57% dintre participanți definesc ambalajele reciclabile ca fiind „concepute pentru circularitate”, semn că ideea de circularitate rezonează tot mai puternic cu publicul. În România, procentul celor care văd astfel reciclarea este chiar mai mare: 65%.

Percepția asupra responsabilității privind reciclarea dozelor de băuturi diferă semnificativ de la o țară la alta. Responsabilitatea consumatorilor atinge cel mai înalt nivel în România (71%), urmată de Irlanda (68%) și Marea Britanie și Grecia (64%), în timp ce în Polonia scade până la 35%.

Totuși, 3 din 4 români (75%) – la fel ca 71% dintre respondenții la nivel global – declară că ar fi mai motivați să recicleze dacă experiența ar fi mai plăcută sau interactivă, prin recompense, jocuri sau aplicații care să monitorizeze și să celebreze reciclarea. Rezultatele arată că implicarea este veriga lipsă în sistemele actuale de gestionare a deșeurilor.

În același timp, 9 din 10 persoane (91%) consideră că producătorii și brandurile ar trebui obligați să folosească ambalaje complet reciclabile sau realizate din materiale reciclate.

“Circularitatea nu trebuie să fie complicată. Infinit reciclabile și deja colectate pe scară largă, dozele din aluminiu sunt dovada că ambalajele cu adevărat circulare sunt posibile. Ceea ce lipsește este conștientizarea”, spune David Van Heuverswyn, Global Director of Every Can Counts.

La nivel de sistem, schemele de garanție-returnare (SGR) reprezintă soluția preferată de public pentru a transforma circularitatea în realitate. 71% dintre oameni, la nivel mondial, declară că susțin SGR, iar nivelul de încredere este chiar mai ridicat: 88% cred că recipientele returnate prin aceste sisteme sunt într-adevăr reciclate.

Contextul este unul tot mai presant: 9 din 10 persoane din întreaga lume consideră deșeurile din plastic o problemă de mediu majoră, comparabilă cu schimbările climatice. Însă această percepție nu mai este doar o atitudine ecologică, ci o direcție de comportament. Rezultatele studiului arată că accesibilitatea și stimulentele sunt factori-cheie în schimbarea obiceiurilor de reciclare. 71% dintre respondenți susțin chiar ajustarea garanției în funcție de dimensiunea ambalajului – semn al unei preferințe clare pentru soluții echitabile și cu impact real.

România, în topul țărilor cu cea mai rapidă adopție a SGR și cu una dintre cele mai mari rate de returnare a dozelor de aluminiu

În țări precum Irlanda, România, Ungaria și Olanda, unde sistemul de garanție-returnare (SGR) este deja implementat, 90% dintre respondenți declară că participă activ, semn că obiceiul de a returna ambalaje se formează rapid.

În țările unde SGR nu a fost încă introdus, sprijinul pentru acest sistem variază de la 58% în SUA la 86% în Serbia, în timp ce în Brazilia atinge 85%. În state aflate în proces de elaborare a legislației, precum Belgia și Grecia, majoritatea populației susține ideea, dar solicită informații mai clare și proceduri mai simple.

În România, unde sistemul de garanție-returnare a fost lansat la finalul anului 2023, participarea este deja printre cele mai ridicate la nivel global: 9 din 10 persoane declară că folosesc sistemul, iar 77% îl susțin activ.

Pentru 41% dintre români, un proces de returnare mai rapid reprezintă principalul factor de motivație, în timp ce 38% își doresc puncte de colectare mai aproape sau mai ușor accesibile, pentru a putea recicla mai des.

Potrivit datelor oficiale RetuRo analizate de Every Can Counts, rata națională de returnare a dozelor de aluminiu a ajuns la 82% în septembrie 2025, iar rata de reciclare s-a menținut la 75%, de peste două ori mai mare față de 2022, când datele Comisiei Europene indicau doar 35%.

“Atunci când sustenabilitatea – și, mai ales, protecția mediului – se întâlnește cu confortul, se întâmplă lucruri extraordinare: conceptele abstracte se transformă în gesturi firești din viața de zi cu zi, iar impactul devine imediat vizibil. Este responsabilitatea autorităților și a celor implicați să „traducă” aceste concepte mari în acțiuni simple, aplicabile zilnic. Sistemele de garanție-returnare sunt exemple excelente în acest sens – avem nevoie de mai multe mecanisme care funcționează,” spune Raul Pop, Secretar de Stat, Ministerul Mediului din România.

Generațiile mature sunt convinse, tinerii au nevoie de mai multă informare

La nivel global, susținerea pentru sistemul de garanție-returnare (SGR) crește odată cu vârsta: 59% în rândul generației Z, 67% în rândul Millennials, 74% pentru Generația X și 80% în rândul Baby Boomers. Rezultatele arată un consens aproape total în rândul generațiilor mai mature, în timp ce tinerii văd potențialul sistemului, dar își doresc mai multă educație și campanii dedicate pentru a se implica activ.

De la politici publice la ambalaje de băuturi: reducerea decalajului de conștientizare

Studiul arată că sistemele de garanție-returnare reprezintă mai mult decât un mecanism de colectare- ele sunt o punte între comportamentul consumatorilor și circularitatea reală. Totodată, cercetarea relevă un decalaj important de conștientizare: mai puțin de 2 din 10 respondenți (17% la nivel global și 12% în România) identifică dozele din aluminiu drept „cel mai reciclabil” ambalaj pentru băuturi, deși acestea sunt, în realitate, cele mai reciclate recipiente de băuturi din lume.

Rata globală de reciclare a dozelor de aluminiu este de 71%, comparativ cu 34% pentru sticlă și 40% pentru PET (sursă: Eunomia Research & Consulting, la cererea International Aluminium Institute*).

Conform aceleiași analize, dozele de aluminiu au și cea mai mare rată de reciclare în circuit închis – 33%, ceea ce înseamnă că sunt transformate în produse similare, menținând materialul valoros în uz.

“Pe măsură ce sistemele de garanție-returnare se extind, colectarea de calitate, cu un grad redus de contaminare, va spori performanța reciclării aluminiului. Astfel, tot mai multe doze vor fi transformate în unele noi, iar cele 29% care încă ajung anual la groapa de gunoi vor fi evitate”, precizează Alexandra Williams, Chair Every Can Counts.

Dozele de băuturi din aluminiu se numără printre cele mai sustenabile ambalaje din lume și sunt, totodată, recipientele pentru băuturi cu cea mai mare rată de reciclare. Fiecare doză reciclată economisește până la 95% din energia necesară producerii uneia noi din materii prime și poate reveni pe rafturi în doar 60 de zile.

În România, județele cu inițiative puternice în domeniul sustenabilității – precum București, Timiș, Cluj, Ilfov și Constanța – conduc clasamentele naționale privind rata de reciclare. Prin campanii și proiecte de artă publică, precum instalațiile „I CAN”, realizate integral din doze de aluminiu de artistul român Sergiu Chihaia, Every Can Counts România aduce conceptul de circularitate mai aproape de oameni, transformând reciclarea într-o experiență vizibilă, interactivă și cultural relevantă.

Datele confirmă ceea ce vedem zilnic în activitatea Every Can Counts: oamenilor le pasă, doar că vor să simtă că fac parte din schimbare și să înțeleagă de ce reciclarea autentică contează. Sistemele de garanție-returnare reprezintă doar începutul. Misiunea noastră este să continuăm educarea publicului, în cele 21 de țări în care activăm, despre potențialul extraordinar al dozelor din aluminiu.” mai spune David Van Heuverswyn, Global Director Every Can Counts

Global Recycling Habits and Attitudes 2025, realizat la cererea Every Can Counts.

Pentru mai multe detalii, poate fi consultat raportul complet

*Source: Eunomia Research & Consulting commissioned by IAI. Studiul complet este disponibil online.

Despre Every Can Counts (ECC)

Fondat în 2009 în Regatul Unit, Every Can Counts este un program internațional de conștientizare dedicat implicării oamenilor în reciclarea dozelor de băuturi, oriunde s-ar afla — acasă, la serviciu sau pe drum. Activ în 21 de țări, în Europa, Brazilia, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii, programul promovează reciclabilitatea infinită și potențialul circular al fiecărei doze transformate într-una nouă, transformând gesturile cotidiene în acțiuni cu impact durabil.



