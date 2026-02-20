„Stupefacție” pentru Meloni după criticile lui Macron

Biroul prim-ministrului italian Giorgia Meloni a reacționat joi cu „stupefacție” la declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron, care i-a cerut să nu mai „comenteze ceea ce se întâmplă la alții”, după remarcile sale referitoare la moartea unui activist naționalist în Franța, relatează AFP.

Lidera ultraconservatoare a guvernului italian scrisese într-o postare pe X că „moartea unui băiat care abia trecuse de 20 de ani, atacat de grupuri legate de extremismul de stânga într-un climat de ură ideologică care se răspândeşte în mai multe ţări, este o rană pentru întreaga Europă”.

Aceste comentarii ale lui Meloni erau menite să exprime „un semn de solidaritate cu poporul francez afectat de acest teribil eveniment” și „nu aveau nicio incidență asupra afacerilor interne ale Franței”, a precizat o sursă guvernamentală de la Roma.

Însă Emmanuel Macron, cu care Giorgia Meloni a avut mai mereu relații tensionate, nu a înțeles lucrurile în același fel.

„Să rămână fiecare la el acasă și oile vor fi bine păzite”, a afirmat ironic Macron, joi, într-o declaraţie făcută la New Delhi, în marja unei vizite oficiale în India, referindu-se la comentariile făcute miercuri de Meloni.

„Mă uimeşte întotdeauna să văd că oamenii care sunt naţionalişti, care nu vor să fie deranjaţi la ei acasă, sunt întotdeauna primii care comentează ceea ce se întâmplă la alţii”, a adăugat el cu sarcasm.

Potrivit sursei italiene, aceste declarații „au fost primite cu stupefacție” la Roma, relatează AFP.

Cazul morții lui Quentin Deranque

Șeful statului francez s-a exprimat la aproape o săptămână de la agresiunea violentă soldată cu moartea unui tânăr, la Lyon, și pentru care 11 suspecți au fost plasați în arest preventiv.

Quentin Deranque, un student la matematică în vârstă de 23 de ani și activist naționalist, a murit sâmbăta trecută, la două zile după ce a fost bătut pe stradă de un grup de tineri.

În timpul unei „lupte de stradă” între „membri ai extremei stângi și ai extremei drepte”, potrivit unei surse apropiate dosarului, tânărul s-a trezit izolat. Aruncat la pământ, el a fost lovit cu picioarele, în special în cap, de „cel puțin șase indivizi” mascați și cu cagule.

Majoritatea celor arestaţi au legături cu mişcări de extremă stânga, iar printre aceştia se numără trei apropiaţi ai deputatului de stânga radicală Raphael Arnault, fondatorul unei grupări numite Garda Tânără Antifascistă (La Jeune Garde Antifaciste), care a fost dizolvată prin decret în iunie 2025, în special pentru „violențe”.

„De fiecare dată când oamenii vă explică că au înfiinţat miliţii pentru a se proteja, deoarece ar exista un discurs al violenţei de partea cealaltă (…), ei nu comit doar o greşeală politică, ci şi una morală, şi creează condiţiile pentru ceea ce se întâmplă. Aşadar, toată lumea, pretutindeni, trebuie să facă curăţenie”, a mai declarat Emmanuel Macron joi.

„Trebuie să rămânem calmi” şi „să ne amintim principiile Republicii”, a spus preşedintele francez, criticând atât mişcările de extrema stângă, cât şi pe cele de extrema dreaptă „care au uneori în rândurile lor militanţi ce justifică acţiunea violentă”.