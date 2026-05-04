„Stupefacție”. Reacția lui Victor Ciutacu, după ce instanța i-a obligat pe el și România TV la despăgubiri uriașe pentru defăimarea asociației Dăruiește Viață

„Senzația pe care am avut-o la comunicarea veștii a fost de stupefacție”, a spus jurnalistul România TV Victor Ciutacu, într-un dialog cu HotNews. El trebuie să plătească, împreună cu postul de televiziune la care lucrează, dar și cu alți trei jurnaliști, daune morale în valoare de 3 milioane de lei pentru asociația Dăruiește Viață și pentru fondatoarele acesteia, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Decizia instanței nu este definitivă.

Ciutacu a anunțat că el, colegul său Ioan Korpoș și televiziunea la care lucrează vor ataca decizia Tribunalului București:

„După cum spune și sentința, care nu este definitivă și nici executorie, se poate face apel, lucru pe care, evident, împreună cu avocații, l-am decis deja. Atât eu, cât și postul de televiziune, cât și, evident, colegul meu Ioan Korpoș. Eu vorbesc în ceea ce mă privește pe mine și postul de televiziune pe care îl reprezint și care, evident, a fost condamnat în solidar cu mine, sau eu în solidar cu el, că rămâne să ne lămurim”.

„Foarte interesantă libertatea asta de cuvânt care te costă 200.000 de euro de căciulă”

El spune că „senzația pe care a avut-o la comunicarea veștii a fost de stupefacție”, mai ales că decizia vine la o zi după Ziua internațională a libertății presei: „Foarte interesantă libertatea asta de cuvânt care te costă 200.000 de euro de căciulă, plus cheltuielile de judecată”.

Jurnalistul România TV a mai spus pentru publicul HotNews și că sentința Tribunalului București a venit după opt amânări și cu un rezultat la care nu se aștepta: instanța a decis ca reprezentantele asociației să primească daune morale egale cu suma pe care au cerut-o în instanță.

El a adăugat și că în procesul pe care l-a intentat împotriva lui Cristian Rizea „am primit o sentință că demnitatea mea valorează 8.000 de lei. Cam ăsta e tipul de despăgubire pe care îl emite, în general, instanța din România”.

Întrebat de ce crede că, în acest caz, instanța a decis o sumă semnificativ mai mare, realizatorul de la România TV a spus că așteaptă să citească motivarea instanței.

Cum se apără Ciutacu

El a susținut că emisiunea care a ajuns în instanță a pornit de la o anchetă a lui Liviu Alexa, obligat și el la plata a 500.000 de lei asociației Dăruiește Viață și câte 250.000 de lei către Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, în prezent viceprim-ministru.

„Noi am preluat dezvăluirile lui Alexa și le-am comentat. Le-am comentat bine sau rău, Dumnezeu știe. Instanța de judecată a considerat că rău. Cert este că avem de plătit fix atâția bani și noi și Alexa, deși meritul respectiv al anchetei jurnalistice, care, după părerea mea, este bună, îi aparține exclusiv domnului Alexa. Să nu credeți că vreau să mă derobez. Nu, nu mă derobez. Am preluat conștient ancheta lui Liviu Alexa, nu ne-a băgat-o cineva pe gât”, a mai spus Victor Ciutacu.

El a numit acest proces „o tentativă de intimidare” a sa și de „suprimare de tip economic”.

„Onoarea și demnitatea doamnelor respective valorează 200.000 de euro. Scumpă onoarea și demnitatea. Atâta a decis doamna judecător că valorează onoarea și demnitatea celor două doamne. Iertați-mă, dacă le lezam de 20.000 de lei și nu de un milion de lei, erau mai puțin lezate? Cum să măsoară leziunea asta?”, a continuat Ciutacu.

Mesaj pentru judecătoare

„Doamna judecătoare, probabil obișnuită cu banii frumoși care se câștigă în justiție în România, are niște viziuni foarte idilice asupra nivelului nostru de salarizare și de plată. Dacă doamna are impresia că eu găsesc 200.000 de euro pe stradă, are o părere gonflată”, a spus vedeta România TV.

Întrebat dacă va achita suma de bani în cazul în care decizia rămâne definitivă, el a afirmat că nu are o altă variantă, însă speră că decizia va fi răsturnată la Curtea de Apel.

„Înclin să sper că această sentință nu va rămâne definitivă, cel puțin în forma ei. Ok, poate decide onorata instanță că noi am greșit. Dar problema este și, repet, cuantumul despăgubirilor acordate de instanța de judecată. Eu sper, în naivitatea mea, să se răstoarne cu totul decizia la apel. Suma mi se pare de domeniul neverosimilului”, a adăugat el.

„Nu mă intimidez, evident că mă revolt, evident că sunt stupefiat de modul în care se judecă în țara românească, dar asta nu înseamnă că îngenunchem, cel puțin din punctul meu de vedere și al postului de televiziune pentru care deocamdată lucrez. Și, evident, nici postul nu va abdica”, a concluzioant Ciutacu.

Potrivit deciziei Tribunalului București, Asociația Dăruiește Viața ar urma să primească 500.000 de lei de la Victor Ciutacu, în solidar cu România TV, 500.000 de lei de la realizatorul Ioan Korpoș, în solidar cu România TV, 500.000 de lei de la Liviu Alexa și 50.000 de lei de la Iosefina Pascal. În plus, Victor Ciutacu și România TV mai au de plată 250.000 de lei către Oana Gheorghiu și aceeași sumă și către Carmen Uscatu. Ioan Korpoș și România TV vor trebui să plătească și ei câte 250.000 de lei către cele două fondatoare ale Asociației și la fel și jurnalistul Liviu Alexa. Iosefina Pascal are și ea de plată câte 25.000 de lei către Gheorghiu și Uscatu.