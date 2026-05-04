Campania de denigrare contra Oanei Gheorghiu, a lui Carmen Uscatu și a Asociației Dăruiește viața costă scump. România TV, Victor Ciutacu și alte vedete ale televiziunii, obligate la plata unor sume uriașe

Tribunalul București a decis să oblige postul tv și o parte dintre vedetele stației la plata a peste 3 milioane de lei pentru o serie de emisiuni pe tema asociației Dăruiește viața pentru care România TV fusese amendată și de CNA în 2025, scrie site-ul Pagina de Media.

Potrivit deciziei tribunalului, Asociația Dăruiește Viața ar urma să primească 500.000 de lei de la realizatorul tv Victor Ciutacu, în solidar cu România TV, 500.000 de lei de la realizatorul Ioan Korpoș, în solidar cu România TV, 500.000 de lei de la Liviu Alexa și 50.000 de lei de la Iosefina Pascal.

În plus, Victor Ciutacu și România TV mai au de plată 250.000 de lei către Oana Gheorghiu și aceeași sumă și către Carmen Uscatu.

Ioan Korpoș și România TV vor trebui să plătească și ei câte 250.000 de lei către cele două fondatoare ale Asociației și la fel și jurnalistul Liviu Alexa.

Iosefina Pascal are și ea de plată câte 25.000 de lei către Gheorghiu și Uscatu.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată.