SUA a recurs la „lovituri de autoapărare” în Strâmtoarea Ormuz. Ce a spus armata americană luni dimineață

Armata americană a desfășurat „lovituri de autoapărare” asupra unor ținte iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, ca răspuns la „acțiuni agresive” ale Iranului, a anunțat luni dimineață Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Potrivit acestuia, au fost lovite în acest weekend instalații radar iraniene și a centre de comandă și control pentru drone din Goruk, Iran, și de pe Insula Qeshm.

Atât Qeshm, cea mai mare insulă din Golful Persic, cât și orașul de coastă Goruk sunt în zona Strâmtorii Ormuz.

„Aceste lovituri, aplicate cu precauție și în mod deliberat, au avut loc sâmbătă și duminică, ca răspuns la acțiunile agresive ale Iranului, printre care s-a numărat și doborârea unei drone americane MQ-1 care opera deasupra apelor internaționale”, a transmis CENTCOM pe X.

MQ-1 Predator este o dronă de supraveghere și atac, dezvoltată de compania americană General Atomics și utilizată în principal de Forțele Aeriene ale SUA și de CIA. Drona ce poate fi înarmată cu două rachete aer-sol costă aproximativ patru milioane de dolari

Armata americană spune că avioanele sale de luptă au eliminat sisteme de apărare aeriană iraniene, o stație de control la sol și două drone kamikaze care „reprezentau o amenințare clară” pentru navele care tranzitau regiunea.

„Niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit. CENTCOM va continua să protejeze bunurile și interesele SUA ca răspuns la agresiunea nejustificată a Iranului în timpul armistițiului în vigoare”, se mai spune în postare.

De cealaltă parte, Gardienii Revoluției Islamice din Iran au transmis luni dimineață că au atacat o bază aeriană utilizată de SUA pentru a lansa un atac asupra sudului Iranului, potrivit Reuters.

Iranienii nu au precizat despre ce bază este vorba, însă sistemele de apărare aeriană din Kuweit, unde se află o importantă bază americană, au interceptat luni atacuri cu rachete și drone, în timp ce sirenele aeriene răsunau în toată țara, a relatat agenția de știri de stat KUNA, fără a dadetalii suplimentare.

Cele două țări au schimbat lovituri și săptămâna trecută, Iranul atacând o bază aeriană americană după ce armata SUA a efectuat ceea ce un oficial de la Washington a descris drept lovituri îndreptate împotriva unei operațiuni iraniene cu drone în apropierea Strâmtorii Ormuz.