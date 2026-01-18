SUA a ucis un lider Al-Qaida în Siria: „Un comandant terorist experimentat”

Statele Unite ale Americii au anunţat sâmbătă că au ucis „un comandant afiliat Al-Qaida” într-o lovitură în nord-vestul Siriei, ca răspuns la un atac ce a ucis în decembrie trei americani, informează duminică AFP, preluată de Agerpres.

Acest atac, care a avut loc vineri, intervine la o săptămână după lovituri „la scară mare” întreprinse de SUA şi de forţe partenere contra grupării Stat Islamic în Siria, de asemenea ca răspuns la acest atac în care au fost ucişi doi militari şi un translator.

Într-un comunicat difuzat pe platforma X, Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a explicat că a întreprins de data aceasta o lovitură ce „a dus la moartea unui comandant afiliat Al-Qaida care avea legături directe cu un terorist al grupării Stat Islamic” responsabil, potrivit comandamentului, de acest atac.

Bărbatul ucis vineri se numea Bilal Hassan al-Jasim şi era „un comandant terorist experimentat care plănuia atentate şi era direct legat de atacatorul SI care a ucis şi rănit americani şi sirieni” în decembrie, a afirmat CENTCOM sâmbătă.

Survenit pe 13 decembrie în regiunea siriană Palmira, atacul respectiv a fost primul de acest tip raportat după prăbuşirea regimului lui Bashar al-Assad în decembrie 2024.