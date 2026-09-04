SUA acuză o „agendă ideologică” a ONU, după rezoluția care promovează o hartă pe care teritoriul american apare mai mic

Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri o rezoluție pentru o reprezentare mai precisă a regiunilor de pe glob, în special a Africii, potrivit CNN și AFP.

Rezoluția „Correct the Map” (Corectați harta), înaintată de statele Uniunii Africane și de Bahamas, a fost adoptată cu 164 de voturi, șase abțineri și un singur vot împotrivă, al Statelor Unite. Cele șase țări care s-au abținut sunt Estonia, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina.

În prezent, multe dintre hărțile lumii se bazează pe proiecția Mercator, creată de cartograful european Gerardus Mercator în 1569.

Ea a fost concepută pentru navigația maritimă, deoarece liniile nord–sud indică direcții constante în raport cu Ecuatorul, dar mărește artificial teritoriile situate la latitudini mari.

Conform rezoluției, această distorsiune „contribuie la minimizarea dimensiunii Africii, Americii Latine și Asiei de Sud în mintea oamenilor și la perpetuarea unei viziuni dezechilibrate” asupra planetei, notează Agerpres.

Rezoluția nu interzice proiecția Mercator și nu impune o schimbare, însă încurajează organizațiile internaționale și statele să folosească proiecția Equal Earth, care descrie mai precis suprafețele relative ale regiunilor lumii. De exemplu, țări ca SUA, Rusia și Franța ar părea mai mici în raport cu statele ecuatoriale.

Reacția SUA

Reprezentanta SUA, Yaryna Ferencevych, susține că ONU își pierde „credibilitatea” prin astfel de demersuri.

„Rezoluții precum aceasta și agenda ideologică pe care o promovează împiedică activitatea acestei instituții și contribuie la pierderea credibilității sale”, a reacționat dur din cameră reprezentanta SUA.

„În loc să se concentreze pe problemele reale ale păcii internaționale, prosperității sau bunelor relații dintre țări, acest organism dezbate proiecte cartografice care datează din secolul al XVI-lea”, a adăugat ea, îndemnând țările să dea dovadă de „bun simț” și să respingă textul.

Franța renunță la proiecția Mercator

Șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, a anunțat vineri că Franța „va abandona proiecția Mercator” în favoarea unor reprezentări care descriu mai precis suprafețele țărilor, potrivit France 24.

„Statele Unite, Rusia și China au o importanță vizuală disproporționată în comparație cu Africa, America Latină sau Asia de Sud-Est”, a spus Barrot, adăugând că „distorsiunile prind în cele din urmă rădăcini în percepții” și că „a venit momentul să le corectăm”.

„Schimbarea hărții nu schimbă evident lumea. (…) Dar corectarea unei reprezentări care o distorsionează este deja un act de adevăr”, a mai declarat el.

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