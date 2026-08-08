SUA, acuzate de ingerință în Marea Britanie printr-o subvenție de 500.000 de dolari pentru cursuri bazate pe agenda MAGA

O inițiativă de finanțare publicată de Ambasada SUA la Londra a declanșat critici dure în Regatul Unit, potrivit The Guardian.

Documentele publicate pe site-ul oficial al ambasadei arată că instituția oferă subvenții de până la500.000 de dolari pentru noi programe de „educație publică”. Inițiativa este criticată ca fiind o ingerință în politica internă britanică.

Anunțul oficial de finanțare folosește un limbaj pe care mișcarea pro-Trump „MAGA” a încercat să și-l însușească. În documentul ambasadei, obiectivul este definit drept promovarea unei „discuții naționale” despre „valorile civilizaționale comune” dintre cele două țări.

De asemenea, textul precizează că vor avea prioritate proiectele care promovează „libertatea de exprimare” și „guvernul limitat”.

Inițiativa vine în urma unor critici aspre aduse autorităților britanice de către înalți oficiali ai administrației Trump. Ei au preluat informații eronate despre avort și reglementări digitale și s-au aliat cu mișcări de extremă dreaptă din Europa pentru a ataca politicile privind imigrația și discursul instigator la ură, conform publicației britanice.

Ce prevăd programele

Noile subvenții par să fie diferite de alte fonduri de 12 milioane de dolari pe care Departamentul de Stat al SUA intenționează să le aloce unor organizații din Regatul Unit, fondate de conservatorii Jacob Rees-Mogg și Toby Young, mai scrie sursa citată.

Aceste subvenții preconizate, dezvăluite în documente ale guvernului american scurse către The Guardian, fac parte dintr-un pachet guvernamental american destinat grupurilor europene susținute de administrația Trump.

După ce organizațiile non-profit și alte entități au fost invitate să solicite subvenții în cadrul programului „Liberty Under Law: The Shared Anglo-American Tradition” (Libertatea în conformitate cu legea: tradiția anglo-americană comună), guvernul SUA a fost acuzat de „amestec în democrația britanică”.

Programul vizează „programe inovatoare, cu vizibilitate ridicată, de educație publică și implicare civică” care „adâncesc înțelegerea publică a tradiției comune anglo-americane a dreptului comun” și să comemoreze, anul viitor, cea de-a 70-a aniversare a dezvelirii monumentului dedicat Magna Carta la Runnymede de către American Bar Association (ABA).

ABA, care nu este implicată în acest program de subvenții, a intentat un proces administrației Trump pentru presupuse acte de intimidare a avocaților. Organizații europene similare din Marea Britanie au susținut avocații americani, afirmând că atacurile președintelui seamănă cu evenimentele din Germania nazistă.

Un anunț privind acordarea finanțării precizează că „se va acorda prioritate inițiativelor ambițioase care fac legătura între principiile fundamentale — precum libertatea de exprimare, dreptul la un proces echitabil, judecata cu juriu, guvernul limitat, statul de drept, drepturile de proprietate, impozitarea prin consimțământ și libertatea ordonată — și viața civică contemporană.”

Totodată, proiectele trebuie să „demonstreze un impact măsurabil asupra discursului public, a acoperirii mediatice și a implicării civice”.

Reacții dure la Londra și Washington

Lisa Smart, deputată liberal-democrată și purtătoare de cuvânt la Cabinet Office, a criticat inițiativa. Ea a declarat că „Magna Carta avea ca scop limitarea puterilor tiranilor”, adăugând: „Avem o tradiție mândră de libertate și libertate de exprimare în această țară și nu avem nevoie ca banii Maga ai lui Trump să se amestece în democrația noastră.”

Există, de asemenea, o profundă neliniște în rândul funcționarilor actuali și al celor care au părăsit recent Departamentul de Stat al SUA.

Unul dintre aceștia a declarat pentru The Guardian: „Deși nu este neobișnuit să se susțină eforturile de diplomație publică menite să pună în valoare relația specială dintre SUA și Marea Britanie, finanțarea specifică a unor teme legate de o viziune îngustă a doctrinei «America First» este extrem de neobișnuită.”

Aceeași sursă a acuzat guvernul SUA că încearcă să „creeze narațiuni cu originea în Marea Britanie pentru a susține propaganda MAGA”.

Anunțul oficial precizează că finanțarea nu este destinată susținerii activităților politice partizane sau a acțiunilor de lobby.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA la Londra a declarat că inițiativa vizează consolidarea relațiilor bilaterale „și aprofundarea înțelegerii de către public a principiilor constituționale, a statului de drept și a normelor democratice care stau la baza ambelor națiuni”.

Răspunzând la acuzația privind amestecul în politica internă, reprezentantul instituției a adăugat: „Ambasada este conștientă de astfel de preocupări și a întrerupt cheltuielile din era Biden destinate diplomației publice pentru proiecte ideologice care creează diviziuni, precum «justiția climatică», activismul LGBTQ și inițiativele de angajare bazate pe rasă – dintre care niciuna, din câte ne amintim, nu a stârnit astfel de plângeri din partea oficialilor.”

Foști funcționari veterani ai Departamentului de Stat și-au exprimat rezervele față de formulările dintr-un al doilea program anual de subvenții de pe site-ul Ambasadei SUA.

Solicitanții sunt invitați să depună propuneri pentru obiective precum consolidarea prosperității SUA, asigurarea sprijinului Regatului Unit pentru politica americană, inclusiv „asigurarea sprijinului pentru dreptul Israelului de a se apăra”, și contracararea concurenței din partea Chinei.

Un fost funcționar al Departamentului de Stat a declarat: „În trecut, formularea pentru astfel de chestiuni ar fi fost mai degrabă de genul «creșterea înțelegerii politicii SUA». Acum se spune foarte deschis mai degrabă «convingerea oamenilor să fie de acord cu politica SUA».”

„Creșterea sprijinului pentru Israel într-o țară terță este ciudată. Nu pot spune dacă s-a mai făcut vreodată, dar este ciudat”, a adăugat el.

Sursa foto: Dreamstime.com