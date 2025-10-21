SUA anchetează cum a ajuns o unitate a Pușcașilor Marini să tragă cu muniție reală de artilerie deasupra unei autostrăzi circulate din țară

Corpul Pușcașilor Marini al Statelor Unite investighează incidentul în care o unitate a tras cu muniție reală de artilerie peste o autostradă importantă din California, în timpul unei ceremonii la care a participat vicepreședintele JD Vance, relatează Reuters.

Oficiali americani au declarat luni că un proiectil a explodat în aer și a împrăștiat schije peste vehicule ale poliției parcate în apropiere, însă că nimeni nu a fost rănit în incidentul care a avut loc sâmbătă după-amiază, în timpul unei demonstrații cu tunurile grele M777 Howitzer.

Demonstrația a avut loc în cadrul unui eveniment organizat la baza Camp Pendleton de pe Coasta de Vest a SUA pentru a celebra cea de-a 250-a aniversare a Corpului Pușcașilor Marini, considerat una dintre cele mai prestigioase ramuri ale forțelor armate din lume.

Însă incidentul petrecut deasupra autostrăzii Interstatale 5 (I-5), la aproximativ 64 de kilometri nord de orașul San Diego, a atras critici dure din partea guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, care a învinuit administrația Trump de ceea ce el a numit o „demonstrație de forță nesăbuită” și „profund absurdă”.

Exercițiul pușcașilor marini, descris ca „extrem de neobișnuit”

Șeful diviziei de graniță a Poliției Autostrăzilor din California (CHP), Tony Coronado, un veteran al pușcașilor marini, a descris incidentul drept „o situație neobișnuită și îngrijorătoare”. „Este extrem de neobișnuit ca un exercițiu de tragere cu muniție reală sau cu explozibili să aibă loc deasupra unei autostrăzi deschise circulației”, a explicat el.

Poliția rutieră închisese temporar, ca măsură de precauție, un tronson de aproximativ 27 de kilometri al autostrăzii I-5 înaintea exercițiului cu obuziere M777.

Însă o mașină de patrulare a CHP și o motocicletă, care făceau parte din dispozitivul de securitate pregătit pentru sosirea lui Vance și erau parcate pe o rampă de acces la autostradă, lângă baza militară, au fost lovite de schije metalice atunci când primul dintre cele 60 de proiectile de artilerie pe care pușcașii marini intenționau să le tragă peste autostradă a explodat prematur în aer, potrivit unui raport oficial obținut de Reuters.

O bucată de schijă de circa 5 centimetri a îndoit capota mașinii de patrulare, iar fragmente mai mici au căzut pe motocicletă și în jurul ei, însă raportul precizează că nu s-au constatat pagube semnificative.

„După ratarea primei trageri, exercițiul a fost oprit și nu s-au mai efectuat alte trageri”, se menționează în raport. Baza Camp Pendleton nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Închiderea unei secțiuni a autostrăzii a provocat ambuteiaje

Los Angeles Times a relatat că, deși doar un tronson relativ scurt al autostrăzii I-5, care leagă zona Los Angeles de Comitatul San Diego, a fost închis, măsura a provocat ambuteiaje în întreaga regiune.

Casa Albă a declarat pe platforma X că „pușcașii marini au afirmat în repetate rânduri că exercițiile de astăzi nu prezintă riscuri pentru siguranța publică”.

Un oficial american familiarizat cu situația a declarat că este în curs o anchetă și că demonstrația întreruptă de sâmbătă a urmat unui tir „de testare” efectuat cu o zi înainte, în care au fost trase 30 de obuze de artilerie, deși nu este clar dacă tragerile de vineri au fost efectuate peste autostradă. Los Angeles Times a relatat că unele dintre ele au fost.

Oficialul a precizat că sâmbătă au fost aplicate măsuri de siguranță și că, atunci când un observator de artilerie a remarcat că un proiectil nu a aterizat unde trebuia, a fost dat imediat ordinul de „încetare a focului”.

Pușcașii Marini, unul dintre corpurile de elită ale forțelor armate americane, au atras neobișnuit de multă atenție în SUA vara aceasta din cauza deciziei din iunie a președintelui Donald Trump de a-i desfășura alături de Garda Națională în Los Angeles, cel mai mare oraș din statul California.

Trump a spus că a luat decizia pentru a opri protestele izbucnite din cauza raziilor desfășurate de ICE (Agenția pentru Imigrație și Vamă a Statelor Unite) în vederea identificării și expulzării persoanelor fără drept de ședere în SUA. De atunci, el a trimis Garda Națională în mai multe orașe americane și a amenințat cu o zi în urmă că o va face și în San Francisco, un alt mare oraș din California.