Donald Trump amenință că va trimite armata în San Francisco

Președintele american Donald Trump a trimis deja Garda Națională în Los Angeles, Washington și Memphis, iar judecătorii i-au blocat deciziile de a desfășura trupe în Chicago și Portland, transmite AFP.

Într-un interviu difuzat duminică de Fox News, Trump a amenințat că va trimite armata și în San Francisco, un alt oraș controlat de democrați.

„Următoarea dată vom merge în San Francisco”, a declarat președintele republican al SUA.

„Diferența este că eu cred că ne vor în San Francisco. San Francisco a fost cu adevărat unul dintre marile orașe ale lumii. Și apoi, acum 15 ani, a luat-o pe arătură”, a adăugat Donald Trump.

El a exagerat în mod repetat amploarea criminalității și a problemelor din unele orașe americane pentru a justifica desfășurări de trupe contestate la scară largă de liderii locali democrați.

În finalul lunii septembrie, președintele a sugerat folosirea orașelor americane ca „terenuri de antrenament” pentru forțele militare ale țării.

„I-am spus lui Pete (Hegseth, secretarul Apărării, n.r.) că ar trebui să folosim câteva dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră, Garda Națională”, declara Trump în cadrul unei reuniuni din Quantico, Virginia, cu generali și amirali americani din toată lumea.

Prima desfășurare, la Los Angeles, în iunie, a avut loc după protestele care vizau măsurile împotriva imigrației ilegale.

Decizia a fost aspru criticată de guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, care are frecvent divergențe cu liderul republican al SUA și despre care multă lume crede că va candida la alegerile prezidențiale în 2027.

Declarațiile lui Trump despre San Francisco vin după ce Marc Benioff, șeful gigantului tehnologic Salesforce, cu sediul în San Francisco, a prezentat scuze după ce a cerut trimiterea Gărzii Naționale în oraș.

Benioff, cândva un favorit al stângii, s-a îndreptat spre dreapta în ultimii ani, alături de alți titani din sectorul tehnologiei.

Cu toate acestea, susținerea sa pentru o intervenție militară în San Francisco a stârnit furie și o reacție publică negativă, făcându-i pe unii dintre foștii prieteni să se distanțeze de el.

San Francisco ocupă un loc aparte în viziunea republicană asupra lumii. Orașul, unde problema persoanelor fără adăpost și problema dependenței de droguri sunt bine documentate, apare frecvent în publicații cu înclinații de dreapta ca un exemplu inegalabil pentru ceea ce acestea consideră a fi declinul centrelor urbane americane aflate sub controlul Partidului Democrat.