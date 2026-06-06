Folosirea AI în serviciile secrete și operațiunile militare: Decizia SUA, după conflictul cu Anthropic

Casa Albă a transmis vineri că SUA vor accelera dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale (AI) în aplicații de securitate națională, subliniind totodată că această tehnologie nu ar trebui folosită pentru desfășurarea unor activități ilegale de supraveghere, informează Reuters.

Administrația Trump a anunțat la începutul acestei săptămâni că va solicita dezvoltatorilor de frunte din domeniul AI să-și prezinte voluntar cele mai performante modele pentru testele de securitate cibernetică ale guvernului înainte de a le lansa publicului, pe fondul temerilor crescânde la Washington cu privire la noile sisteme puternice de inteligență artificială.

„Sub administrația mea, Statele Unite pot și vor accelera în mod responsabil utilizarea AI în domeniile intelligence-ului și al operațiunilor militare, în conformitate cu valorile americane”, a declarat președintele Donald Trump, într-un memorandum privind securitatea națională.

Trump a precizat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, are la dispoziție 90 de zile ca să actualizeze o directivă existentă privind autonomia sistemelor de armament, „pentru a asigura adoptarea deliberată a sistemelor de AI care respectă lanțul de comandă”.

Trump a adăugat că tehnologiile AI nu ar trebui dezvoltate sau utilizate de către instituțiile din sfera securității naționale „pentru a cenzura libertatea de exprimare… sau pentru a desfășura activități de supraveghere neautorizate sau ilegale”.

Memorandumul „accelerează adoptarea AI de la mai mulți furnizori pentru a preveni apariția unor puncte unice de eșec, actualizează orientările Departamentului de Război (Departamentul Apărării sau Pentagonul, n.r.) privind sistemele de arme autonome pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice și garantează că nicio entitate nu poate dezactiva sau afecta un sistem de AI de care depind soldații noștri fără aprobare prealabilă”, a scris Michael Kratsios, directorul Biroului pentru Politici Științifice și Tehnologice al Casei Albe, într-o postare pe rețelele de socializare.

Memorandumul vine în urma conflictului dintre compania de inteligență artificială Anthropic și Pentagon.

Pentagonul a impus o desemnare oficială de „risc la adresa lanțului de aprovizionare” asupra laboratorului Anthropic în luna martie, după ce compania a refuzat să renunțe la interdicțiile privind utilizarea modelului său de AI, Claude, în scopuri precum alimentarea armelor autonome sau supravegherea în masă în SUA. Pentagonul, condus de Pete Hegseth, a transmis că departamentul ar trebui să poată utiliza tehnologia după cum este necesar, atâta timp cât respectă legislația SUA.

Desemnarea a reprezentat o mustrare extraordinară din partea administrației de la Washington la adresa unei companii americane din domeniul tehnologiei, pe care Pentagonul s-a bazat pentru sprijirirea operațiunilor militare, inclusiv în Iran, după cum a scris anterior Reuters.

Anthropic nu a răspuns imediat unei solicitări de a oferi un punct de vedere despre memorandum sau despre întâlnirea cu directorii din domeniul AI pe care Trump a anunțat vineri că intenționează să o organizeze chiar săptămâna viitoare, notează agenția internațională de presă.