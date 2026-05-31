SUA anunță o nouă lovitură împotriva unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri. Trei oameni au fost uciși / A doua operațiune în două zile

Un avion de vânătoare F/A-18E Super Hornet al Marinei SUA survolează puntea de zbor a portavionului USS Theodore Roosevelt din clasa Nimitz, care operează în Oceanul Pacific, pe 3 octombrie 2024, în apele internaționale. FOTO: Mc2 Ikia Walker/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Armata SUA a anunțat sâmbătă că a efectuat o lovitură asupra unei ambarcațiuni din estul Oceanului Pacific, în urma căreia au fost uciși trei bărbați. Este a doua astfel de operațiune în decurs de două zile, notează The Guardian.

Oficialii din cadrul Comandamentului Sudic al SUA (SOUTHCOM) au transmis într-o postare pe X că informațiile obținute de serviciile de informații au confirmat că ambarcațiunea naviga pe rute folosite pentru traficul de droguri în estul Pacificului și era implicată în operațiuni de trafic de droguri.

„Trei narcoteroriști de sex masculin au fost uciși în cadrul acestei acțiuni”, se arată în mesaj. „Niciun militar american nu a fost rănit.”

Vineri, armata SUA a anunțat că a desfășurat o altă lovitură împotriva unei ambarcațiuni acuzate că transporta droguri în estul Oceanului Pacific. Și în acel caz au fost uciși trei bărbați, ceea ce ridică la peste 200 numărul persoanelor ucise în astfel de operațiuni americane în ultimele luni.

Loviturile de vineri și sâmbătă s-au numărat printre cele patru operațiuni de acest tip desfășurate în ultima săptămână.

Administrația Trump susține că Statele Unite se află într-un conflict armat cu cartelurile de droguri din America Latină, pe care le acuză că inundă comunitățile americane cu stupefiante. Totuși, Casa Albă nu a prezentat dovezi concludente că ambarcațiunile vizate erau implicate în trafic de droguri, ceea ce a alimentat dezbaterile privind legalitatea unor astfel de atacuri.

Experți și organizații pentru drepturile omului au contestat legalitatea operațiunilor. Human Rights Watch și Amnesty International au afirmat că acestea reprezintă „execuții extrajudiciare ilegale”.