În secret, SUA au blocat folosirea unei puternice arme de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine are ultimul cuvânt

Pentagonul a blocat în secret Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA (ATACMS) pentru a lovi ținte din Rusia, limitând capacitatea Kievului de a folosi aceste arme în apărarea sa împotriva invaziei Moscovei, potrivit unor oficiali americani, citați de The Wall Street Journal, relatează Reuters.

Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat această informație, care vine în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat public frustrarea față de războiul care durează mai bine de trei ani și incapacitatea sa de a asigura un acord de pace între Rusia și Ucraina.

După ce summitul său cu președintele rus Vladimir Putin și întâlnirea ulterioară cu liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu au dus la progrese vizibile, Trump a declarat vineri că ia din nou în considerare impunerea de sancțiuni economice împotriva Rusiei sau retragerea din procesul de pace.

„Voi lua o decizie cu privire la ceea ce vom face și va fi o decizie foarte importantă, și anume dacă vom impune sancțiuni masive sau tarife masive sau ambele, sau dacă nu vom face nimic și vom spune că este lupta voastră”, a declarat Trump.

Trump sperase să organizeze o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, dar și acest lucru s-a dovedit dificil. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri pentru NBC că nu există o agendă pentru o întâlnire cu Zelenski.

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski când agenda pentru summit va fi gata. Iar această agendă nu este deloc gata”, a declarat Lavrov pentru NBC, precizând că nu este planificată nicio întâlnire pentru moment.

În timp ce Casa Albă încerca să-l convingă pe Putin să se alăture negocierilor de pace, un proces de aprobare pus în aplicare la Pentagon a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în adâncul teritoriului rus, potrivit Wall Street Journal.

Șeful Pentagonului Pete Hegseth are ultimul cuvânt în ceea ce privește utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune, a precizat WSJ.

Nici biroul prezidențial al Ucrainei, nici ministerul apărării de la Kiev nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta în afara programului de lucru. Nici Casa Albă, nici Pentagonul nu au răspuns imediat la solicitările Reuters.