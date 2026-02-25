SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane, după un atac devastator cu drone asupra unui port-cheie rusesc de la Marea Neagră

Un atac ucrainean de anul trecut asupra portului rusesc Novorossiisk, care a lovit un terminal petrolier, o navă de asalt și sisteme anti-aeriene, „a afectat interesele economice americane (și) ale Kazahstanului”, s-a plâns Washingtonul, potrivit Reuters și Kyiv Post.

Departamentul de Stat al SUA a cerut guvernului de la Kiev să evite să lovească interesele SUA în urma unui atac ucrainean asupra portului rus Novorossiisk de la Marea Neagră, a declarat marți ambasadoarea Ucrainei la Washington.

Ambasadoarea Olha Stefanișina a spus că mesajul SUA a fost unul diplomatic oficial, dar a refuzat să dea detalii despre modul în care a fost primit și nu a clarificat dacă a fost convocată de Departamentul de Stat.

Ea a spus că Ucraina a luat notă de comunicat.

Interesele americane

Stefanișina a spus că Departamentul de Stat a luat legătura după atacul Ucrainei asupra Novorossiisk „deoarece acesta a afectat interesele economice americane (și) ale Kazahstanului”.

Cea mai mare parte a petrolului din Kazahstan este trimisă la Novorossiisk pentru export. Portul și-a întrerupt temporar exporturile de petrol din noiembrie, vineri, după un atac cu drone ucrainene.

Potrivit Kyiv Post, terminalul petrolier lovit, Șeskharis, deținut de compania rusă Transneft, gestionează petrolul kazah prin intermediul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) un proiect în care gigantul energetic american Chevron deține o participație.

Un mesaj punctual

Stefanișina a spus că mesajul se concentra pe atacurile care afectează interesele SUA, nu pe oprirea atacurilor asupra infrastructurii ruse.

„Această comunicare nu a vizat descurajarea Ucrainei de la atacarea infrastructurii militare și energetice ruse. A avut legătură cu faptul că interesele economice americane au fost afectate acolo”, a spus ea.

Ea a spus că incidentul a arătat clar că Ucraina nu a reușit să stabilească relații economice la fel de strânse cu SUA în deceniile de după independența sa, în urma prăbușirii Uniunii Sovietice, și că era hotărâtă să schimbe acest lucru.

Un atac cu drone

Atacul din 25 noiembrie 2025 a făcut parte dintr-o operațiune majoră cu drone ucrainene desfășurată peste noapte. Surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene au declarat pentru Kyiv Post că atacul a avariat terminalul Șeskharis, sistemele de apărare antiaeriană S-300 și S-400 din apropiere și o navă de desant rusă de mari dimensiuni ancorată la baza Flotei Mării Negre.

Operațiunea a fost desfășurată de unitatea de operațiuni speciale Alfa a SBU, împreună cu forțele de securitate și apărare ale Ucrainei, folosind drone cu rază lungă de acțiune, vizând mai multe obiective militare și logistice din regiunea Krasnodar.

Potrivit surselor ucrainene, atacurile au lovit platformele și colectoarele de încărcare ale terminalului petrolier, pozițiile de apărare antiaeriană din apropiere și nava de desant Project 1171.

După atacuri, Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului a protestat. Acesta a calificat atacul drept „un act de agresiune împotriva unei instalații exclusiv civile” și a afirmat că CPC joacă un rol important în stabilitatea energetică globală.

Ucraina nu se simte abandonată

Stefanișina, care a participat ulterior la discursul președintelui Donald Trump privind starea națiunii în Congres, a declarat că țara sa este recunoscătoare pentru implicarea personală a lui Trump în negocierile pentru încheierea războiului și că nu se simte abandonată de Washington.

Ambasadoarea, care a ocupat funcția de viceprim-ministră a Ucrainei pentru integrarea europeană și euro-atlantică înainte de a pleca la Washington, a îndemnat Congresul să adopte un proiect de lege cuprinzător privind sancțiunile, care să pună bazele unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, după măsurile luate anul trecut împotriva celor două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft.

Ea a afirmat că Ucraina discută cu congresmenii americani în ceea ce privește legislația, anticipând că aceasta va beneficia de un sprijin bipartizan copleșitor odată ce va fi introdusă și că se așteaptă ca Trump să o semneze odată ce va fi adoptată.

Ucraina discută de asemenea cu guvernul SUA pentru a găsi noi modalități de a priva Rusia de veniturile necesare pentru finanțarea războiului, a spus ambasadoarea, care a refuzat să ofere detalii.

„Există o serie de angajamente în curs”, a spus ea. „Ceea ce pot spune este că nu am fost abandonați de guvernul SUA”, a asigurat Stefanișina.

Puține despre Ucraina în discursul lui Trump

Stefanișina a mai declarat marți că se așteaptă ca discursul lui Trump în fața Congresului să abordeze afacerile externe și încheierea războiului Rusiei în Ucraina – la patru ani de la izbucnirea conflictului la scară largă.

Trump a vorbit însă puțin despre acest lucru. El a spus că „lucrează foarte mult” pentru a-l încheia și a afirmat că 25.000 de oameni mor în fiecare lună în acest război.

De asemenea, președintele a repetat afirmația că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu ar fi început, dacă el ar fi fost președinte.

Mai mulți membri ai Congresului din public, din ambele partide, au putut fi văzuți purtând insigne cu steagul Ucrainei, scrie New York Times.