SUA au livrat României primele 9 vehicule amfibii de asalt

Statele Unite ale Americii și România au marcat luni livrarea primelor nouă vehicule amfibii de asalt (AAV) către România, o „etapă importantă în cooperarea în domeniul apărării dintre SUA și România și consolidând securitatea NATO pe coasta Mării Negre și de-a lungul Flancului estic al Alianței”, a anunțat Ambasada SUA la București, potrivit Agerpres.

Sosirea AAV-urilor – vehicule militare concepute pentru a transporta trupe și echipamente direct de pe nave militare în timpul operațiunilor de luptă amfibie – la Babadag, județul Tulcea marchează începutul instruirii tehnice specializate necesare pentru punerea în serviciu activ a noii capabilități.

Concepute pentru terenuri dificile și misiuni complexe, vehiculele AAV oferă mobilitate și adaptabilitate esențiale, fiind perfect adaptate pentru operațiuni în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre.

„Descurajarea se bazează pe capabilități, dar Alianța se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite și România dau dovadă de ambele”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, în cadrul ceremoniei oficiale de intrare în serviciu a vehiculelor, conform comunicatului ambasadei.

Ambasadorul Nirenberg a subliniat rolul important al Corpului de Marină al Statelor Unite în coordonarea logisticii și în furnizarea expertizei operaționale necesare pentru întreținerea și utilizarea pe termen lung a vehiculelor.

De asemenea, el a lăudat oficialii guvernului român, militarii și personalul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea” însărcinat cu operarea flotei.

Livrarea vehiculelor AAV reprezintă o investiție pe termen lung în infrastructura națională de apărare, consolidând capacitatea comună a Statelor Unite și a României de a răspunde provocărilor de securitate în continuă evoluție de pe flancul estic al NATO, precizează misiunea diplomatică de la București.

Vehiculul de asalt amfibiu AAV7A1 este proiectat să transporte până la 21 de infanteriști marini echipați pentru luptă și echipament de la navele militare către țărmuri ostile, iar șenilele grele de teren asigură protecția trupelor în timpul deplasării dinspre valurile puternice spre uscat.

Evoluând de la vehiculele de desant „Alligator” din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, AAV și-a câștigat reputația de rezistență, durabilitate și mobilitate superioară pentru transportul trupelor și al încărcăturii de pe nave la țărm, arată misiunea diplomatică.