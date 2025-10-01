SUA au mobilizat „vânătoarele de submarine” aproape de granițele Rusiei. Primele misiuni au avut deja loc / Ce arată imaginile din satelit

Statele Unite au trimis avioane de patrulare maritimă P-8 Poseidon în Norvegia, care efectuează misiuni în apropierea teritoriului rus din Marea Baltică, potrivit imaginilor satelitare, datelor de urmărire a zborurilor și surselor din armata norvegiană, scriu Kyiv Independent și site-ul televiziunii publice poloneze TVP World.

Avioanele de supraveghere ale Marinei SUA, capabile să urmărească submarine, au efectuat deja misiuni de zbor din Norvegia în apropierea teritoriului rus din Marea Baltică, potrivit analiștilor militari.

Două sau trei avioane P-8 Poseidon au fost văzute recent pe aeroportul Gardermoen din Oslo, potrivit imaginilor satelitare analizate de un analist de informații din surse deschise, OSINTtechnical, în weekend, scrie Kyiv Independent.

US Navy P-8 Poseidon patrol aircraft continue to loiter off the Russian exclave of Kaliningrad tonight.



Multiple P-8s have deployed to Oslo in recent days, just a short flying time to the newly drone-plagued Baltic region. pic.twitter.com/lLZ2R77s8m — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 26, 2025

Datele de urmărire a zborurilor au indicat ulterior că unul dintre avioane a efectuat o misiune în apropierea exclavei Kaliningrad a Rusiei, puternic militarizată, de pe coasta Mării Baltice, care se învecinează cu Polonia și Lituania, membre NATO.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Armate Norvegiene a confirmat prezența avioanelor americane în Norvegia, declarând pentru cotidianul Dagbladet.

„Acestea sunt avioane americane aliate care operează din Gardermoen. Ele sprijină activitatea aliaților în zona noastră imediată”, a spus el.

Operațiunile au loc în contextul în care NATO își intensifică misiunile de apărare în regiunea baltică.

Alianța a devenit mai preocupată de securitatea subacvatică de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, în special după incidentele care au implicat conducte de gaz avariate și activități inexplicabile ale dronelor deasupra țărilor UE, inclusiv Danemarca, Polonia și Norvegia.

La sfârșitul lunii iulie, un avion P-8 staționat la baza aeriană Keflavík din Islanda s-a alăturat unei misiuni conduse de NATO numită Baltic Sentry, care se concentrează pe îmbunătățirea răspunsului alianței la activitățile destabilizatoare pe mare.

Poseidon, construit de Boeing, este unul dintre cele mai avansate avioane de patrulare maritimă din lume, proiectat pentru războiul antisubmarin și culegerea de informații.

Autonomia sa este extinsă prin realimentarea în zbor, ceea ce îi permite să patruleze vaste întinderi marine. Dincolo de Marina SUA, avionul mai este folosit de Regatul Unit și Norvegia.