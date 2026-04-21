SUA au testat în aer o dronă care va schimba modul în care vor lupta avioanele de vânătoare

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au finalizat cu succes o serie de teste critice cu drona semiautonomă Fury, dezvoltată de Anduril Industries, una din companiile americane de armament de generație nouă care a ajuns să valoreze în prezent peste 60 de miliarde de dolari.

Unitatea de Operațiuni Experimentale (EOU) a Forțelor Aeriene a testat ca noul aparat să poată fi operat de o echipă restrânsă, fără infrastructură grea în jur. Drona face parte din programul Collaborative Combat Aircraft (CCA) și promite să schimbe radical modul de luptă aeriană, scrie publicația de profil DefenseNews.com.

Drona YFQ-44A Fury a fost testată la baza Edwards din California. Tehnicienii au verificat capacitatea de lansare, recuperare și reînarmare a aparatului, în condiții semi-autonome.

Pentru această dronă, Anduril a eliminat nevoia unui pilot la sol cu joystick și manetă pe durata misiunii. Practic, operatorii au folosit la început un laptop pentru încărcarea planurilor și parametrilor de misiune, iar drona a executat singură rularea pe pistă, decolarea, operațiunile ceurute și revenirea la bază.

De asemenea, echipa de mentenanță a reușit să pregătească aeronava fără pilot între zboruri în doar câteva ore, după o instruire minimă, scrie publicația citată

Ce poate face „aripa loială”: Capabilitățile dronei Fury

Fury este proiectată ca o „aripă loială” (eng. Loyal wingman) pentru avioanele de vânătoare cu pilot, precum F-35 sau F-22. Mai exact, ea e proiectată să lucreze îndeaproape cu avioanele de vânătoare pe care le însoțește și le augmentează rolurile, fie că este vorba de adunare de informații, de depistare ținte, de a căra muniții extra și chiar de a executa atacuri la indicația piloților.

Dispozitivul execută planuri de misiune în mod independent și gestionează singur controlul zborului și reglarea motorului. La finalul misiunii, drona revine la bază și aterizează la comandă.

Drona folosește un sistem software denumit Lattice permite dronei să perceapă mediul înconjurător și să integreze rapid numeroase informații de la o întreagă rețea de senzori, fie ai aeronavei, fie a altor avioane sau de la sol.

Fury ia decizii tactice și coordonează acțiunile cu alte aeronave, poate identifica amenințări și poate prioritiza ținte la viteze imposibile pentru un om., iar arhitectura deschisă permite schimbarea rapidă a misiunilor: într-o zi, drona poate lupta în misiuni aer-aer, iar în următoarea zi poate face misiuni de război electronic sau culegere de informații.

Drona YFQ-44A produsă de Anduril Industries / Sursă: DVIDS

Un mini-vânător cu autonomie record

YFQ-44A Fury este o dronă asemnătoare ca design cu un avion de vânătoare de ultimă generație, dar mai mică, cu dimensiuni de aproximativ jumătate din cele ale unui F-16.

Configurația sa include aripi trapezoidale înclinate spre spate, o priză de aer montată sub bot, un singur stabilizator vertical, precum și puncte fixe de acroșaj pentru muniții sub aripi.

Aeronava este proiectată să zboare la o altitudine de până la 15.000 m și la o viteză subsonică, de Mach 0,95, fiind capabilă de suprasarcini de până la 9G.

Fury este propulsat de un singur motor turbofan Williams FJ44-4M care produce o forță de 17,8 kN și are o greutate maximă la decolare de 2.270 kg.

Primul zbor a avut loc la 31 octombrie 2025, iar Anduril a anunțat că-și propune producția de serie să înceapă chiar din 2026.

Autonomie de zbor: Peste 15 ore.

Viteză maximă: Mach 0.95 (viteză transonică).

Plafon de zbor: Aproximativ 15.000 de metri (50.000 picioare).

Propulsie: Un motor turbofan Williams FJ44-4M.

Manevrabilitate: Rezistă la suprasarcini de până la 9G

Armament: Poate transporta rachete aer-aer AIM-120 AMRAAM pe 2 puncte de acroșaj externe.

Greutate maximă la decolare: Circa 2.270 kg

Lungime : 6,1 metri

Lățime: 5,2 metri

Forțele Aeriene SUA au anunțat în aprilie 2024 că Anduril Industries și compania General Automatics au fost selectate pentru a proiecta și construi acest prim lot de drone de escortă pentru avioanele de luptă de generația a cincea precum F-22 sau F-35, preucm și viitorul avion de generația a șasea F-47.

Anduril a început testele de zbor în octombrie 2025 și a anunțat producția modelului YFQ-44A Fury CCA în martie 2026. General Automatics a anunțat că testele la sol au început în mai 2025.

Deși nu este încă clar câte drone YFQ-44A a comandat Forțele Aeriene de la companiile de apărare, Pentagonul a menționat că dorește o flotă de cel puțin 1.000 de astfel de aparate pentru sarcini precum efectuarea de misiuni de atac, desfășurarea de operațiuni și zborul alături de aeronave pilotate, precum avioanele de vânătoare F-22, F-35 și F-47. Este așteptat ca Forțele Aeriene să ia o decizie în cursul acestui an.

Anduril, noul jucător american de pe piața de armamente care a crescut fulminant în ultimii ani

Anduril Industries a fost înființată în 2017 de mai mulți antreprenori americani din domeniul tech și s-a specializat în sisteme de apărare bazate pe inteligență artificială, drone autonome și senzori avansați. A pornit ca un startup în domeniul tech, dar în timp foarte scurt a crescut fuliminant. În iunie 2025, compania avea o valoare de piață de 30 de miliarde de dolari. Azi, ea valorează peste 60 de miliarde de dolari.

Compania este numită după celebra sabie Narsil / Andúril din scrierile autorului britanic J.R.R. Tolkien, văzută și în filmele „Stăpânul inelelor” ca arma dăruită lui Aragorn de către elfi în chiar primul lungmetraj.

Compania a fost fondată de Palmer Luckey, un faimos antreprenor în domeniul realității virtuale. El a creat Oculus VR în 2021, iar compania a fost cumpărată de Facebook în 2014, pentru două miliarde de dolari.

În numai opt ani, Anduril a câștigat mai multe contracte cu Pentagonul, printre care și dezvoltarea unui avion de luptă autonom, denumit Fury, dar și numeroase sisteme de drone care se bazează pe funcții AI.

Anduril are legături strânse cu finanțatorii și consilierii din domeniul tehnologiei ai președintelui Donald Trump și avantajul companiei este că poate produce diverse arme, dar și sisteme de apărare, la prețuri mult mai mici și în mult mai scurt decât giganții industriei de apărare.

Anduril dezvoltă și soluții software care integrează senzori, drone, radare, camere, sateliți – totul într-o interfață comună, iar compania folosește inteligență artificială pentru analiză și decizie rapidă, sugerând acțiuni operatorilor sau activând reacții automate.