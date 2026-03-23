Punct de turnură la Pentagon: Un nou mega-contract rescrie regulile pentru Silicon Valley și industria de apărare

Startup-urile din domeniul tehnologiei de apărare care fac afaceri cu armata Statelor Unite ar putea într-o zi să privească înapoi la martie 2026 ca la luna în care relațiile lor au intrat într-o fază serioasă, scrie revista Fortune.

În loc să cocheteze cu proiecte pilot limitate ca amploare cu aceste startup-uri, Pentagonul începe să facă pariuri mari pe câteva dintre ele, integrându-le în misiuni esențiale prin contracte cu preț fix, de tipul celor care au fost mult timp standard în rândul contractorilor de apărare consacrați.

Săptămâna trecută, armata SUA a anunțat un acord uriaș cu Anduril, pe o durată de cinci până la zece ani, cu un plafon de până la 20 de miliarde de dolari. Acesta consolidează aproximativ 120 până la 130 de comenzi existente sub o singură umbrelă și creează un mecanism unic („one-stop”) pentru încheierea mult mai rapidă a viitoarelor contracte. Armata americană semnase deja, tot luna aceasta, încă un contract de 87 de milioane de dolari cu Anduril, reprezentând primul ordin de execuție în cadrul acestui acord.

Înființată în 2017 de mai mulți antreprenori americani din domeniul tech, Anduril a devenit cunoscută în ultimii ani datorită numeroaselor contracte pe care le-a câștigat din partea Pentagonului și a altor ramuri ale guvernului federal american.

Compania este numită după celebra sabie Narsil / Andúril din scrierile autorului britanic J.R.R. Tolkien, văzută și în filmele „Stăpânul inelelor” ca arma dăruită lui Aragorn de către elfi în chiar primul lungmetraj.

Pentagonul apelează tot mai mult la companii de apărare de tip startup

Revista Fortune subliniază că pentru startup-urile de tehnologie de apărare finanțate prin capital de risc, care produc de la drone alimentate de inteligență artificială până la sisteme avansate de detectare a amenințărilor, noul contract pe termen lung al Anduril cu Pentagonul stabilește un nou standard care reflectă modul în care acest sector tânăr a evoluat în ultimii ani.

Adoptarea de către Pentagon a unui număr restrâns de companii vine și într-un moment în care administrația de la Casa Albă a intrat în conflict cu Anthropic, companie care dezvoltă modele de inteligență artificială de uz general și care a încercat să impună limite privind modul în care armata îi poate utiliza tehnologia.

Contractul încheiat acum cu Anduril reprezintă un „semnal semnificativ”, a declarat pentru revista Fortune Steven Simoni, cofondator al startup-ului de arme autonome de precizie Allen Control Systems. Compania sa are de asemenea un contract cu armata SUA.

„Pentru mult timp, sistemul de achiziții din domeniul apărării a recompensat prezentările, prototipurile și promisiunile. Ceea ce vedem acum este o dorință instituțională de a susține companii care pot efectiv să construiască, să implementeze și să mențină sisteme reale pe teren”, a subliniat acesta.

Anduril, companie condusă de pionierul tehnologiei de realitate virtuală Palmer Luckey, s-a concentrat încă de la început pe aplicații de securitate precum apărarea anti-drone și protecția frontierelor. Deși Anduril vizează o evaluare de 60 de miliarde de dolari în cea mai recentă rundă de finanțare, rămâne totuși o companie tânără, care nu are termen de comparații ca dimensiune când e raportată la giganți consacrați precum Lockheed Martin sau Boeing.

Contractul încheiat acum cu Pentagoul „sugerează că guvernul [american] vede tot mai mult pachetul tehnologic al Anduril ca fiind repetabil și scalabil, nu ca cercetare și dezvoltare personalizată”, afirmă Ali Javaheri, analist senior la PitchBook.

Pentagonul a alocat un contract uriaș și pentru Palantir, o altă companie din Silicon Valley

Nu este prima dată când armata încheie un astfel de acord cu o companie de tehnologie. Anul trecut, a semnat un acord de servicii enterprise pe 10 ani cu compania de analiză de date și inteligență artificială Palantir, cu un plafon de până la 10 miliarde de dolari, consolidând aproximativ 75 dintre contractele sale existente de software și date într-un singur canal.

Contractul Anduril atât reproduce, cât și extinde acest model: de această dată, adăugând hardware și servicii în jurul software-ului. De asemenea, dublează plafonul și leagă întregul acord de o misiune activă: contracararea dronelor la nivelul armatei. Fortune subliniază că acordurile cu furnizori de tehnologie nu mai sunt excepții izolate; există acum un model în care platforme susținute de capital de risc câștigă contracte de top, care le permit să concureze direct cu vechea gardă a industriei apărării din SUA.

Simoni afirmă că astfel de contracte mari, precum cel obținut de Anduril, stabilesc „un standard mult mai ridicat”, deoarece necesită „capacitate de producție dedicată, disciplină constantă a lanțului de aprovizionare și capacitatea dovedită de a livra în termene care contează din punct de vedere operațional, nu doar tehnic”.

Matthew Steckman, președinte și director de business la Anduril, susține că asumarea acestor tipuri de riscuri face parte din obiectivul declarat al companiei.

„Acesta este scopul: să transferăm riscul din mâinile guvernului în industrie, stimulând companiile de apărare să livreze capabilități la timp și la prețul stabilit și să le tragem la răspundere dacă acest rezultat nu este atins”, a declarat el pentru Fortune.