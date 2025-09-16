SUA au un cumpărător pentru TikTok, anunță Trump

Imagine ilustrativă a logo-ului aplicației TikTok, pe un ecran de smartphone, cu steagul SUA și chipul lui Donald Trump în fundal. Sursa foto: - / INSTAR Images / Profimedia

Președintele Donald Trump a afirmat marți că SUA și China au ajuns la un acord care va permite aplicației de videoclipuri scurte TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, prin transferul activelor sale din SUA către proprietari americani de la compania-mamă ByteDance, punând astfel capăt unei saga care a durat aproape un an, scrie Reuters.

Acordul privind popularul serviciu de socializare, care numără 170 de milioane de utilizatori în SUA, reprezintă o realizare importantă în cadrul negocierilor care au durat luni de zile între cele mai mari două economii din lume, care au încercat să dezamorseze un război comercial de amploare ce a destabilizat piețele globale. Trump nu a anunțat detaliile acordului.

Orice acord ar putea necesita aprobarea Congresului controlat de republicani, care a adoptat o lege în 2024, în timpul administrației Biden, care impunea cedarea companiei din cauza temerilor că datele utilizatorilor americani ai TikTok ar putea fi accesate de guvernul chinez, permițând astfel Beijingului să-i spioneze pe americani sau să desfășoare operațiuni de influențare prin intermediul aplicației.

Administrația Trump a refuzat în repetate rânduri să aplice o lege care impunea închiderea aplicației în SUA din cauza temerilor că aceasta ar supăra milioane de utilizatori ai aplicației și ar perturba comunicările politice, prelungind în schimb termenul de cedare în trei ocazii separate.

Trump a recunoscut că aplicația l-a ajutat să câștige anul trecut campania electorală, iar contul său personal are 15 milioane de urmăritori. Casa Albă a lansat luna trecută un cont oficial de TikTok.

CNBC a relatat marți că tranzacția ar urma să fie finalizată în următoarele 30-45 de zile și că acordul îi va include pe investitorii existenți în ByteDance, compania-mamă a TikTok cu sediul în China, precum și noi investitori. Reuters menționează că nu a reușit să verifice în mod independent această informație.

O tranzacție era în curs de negociere în primăvară. Aceasta ar fi separat operațiunile TikTok din SUA într-o nouă firmă cu sediul în SUA, deținută în majoritate și operată de investitori americani, dar a fost suspendată după ce Beijingul a indicat că nu o va aproba în urma anunțurilor lui Trump privind creșterea taxelor vamale la produsele chinezești.