„Se numește fotbal”. Belgia a eliminat SUA de la Cupa Mondială, după scandalul declanșat de intervenția lui Trump la FIFA. Gluma pe seama americanilor

Belgia a câștigat cu 4-1 meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale cu SUA și a eliminat astfel ultima gazdă a competiției, pentru a avansa în sferturi, unde se va întâlni cu Spania.

Belgianul Charles De Ketelaere a marcat de două ori, calificându-și țara în sferturile de finală ale Cupei Mondiale și administrând SUA o înfrângere zdrobitoare cu 4-1 în meciul din optimile de finală disputat luni, în ciuda includerii controversate în echipa americană a lui Folarin Balogun, care fusese suspendat anterior, scrie Reuters.

De Ketelaere a marcat două goluri în prima repriză, în minutele 9 și 33, al doilea gol venind la 61 de secunde după ce SUA au egalat dintr-o lovitură liberă deviată a lui Malik Tillman.

O eroare gravă a portarului Matt Freese i-a oferit Belgiei al treilea gol, marcat de Hans Vanaken în minutul 57.

Romelu Lukaku a marcat al patrulea gol în prelungiri, completând o victorie categorică.

Belgienii au controlat jocul și nu au fost în niciun moment în dificultate.

Atacantul Folarin Balogun, a cărui suspendare pentru cartonaș roșu a fost ridicată de FIFA înaintea meciului, a jucat aproape întreaga partidă, dar a avut doar o singură ocazie periculoasă la poartă.

Eliminarea SUA înseamnă că toate cele trei țări gazdă au părăsit turneul, după ce și Canada și Mexic au pierdut în optimile de finală.

La finalul partidei, naționala belgiană a postat pe pagina de Facebook o ironie la adresa SUA: o imagine a fotbaliștilor care se bucură, cu mesajul „Se numește fotbal, nu soccer”.

Trump a admis intervenția

Președintele american Donald Trump a confirmat luni că i-a solicitat șefului FIFA, Gianni Infantino, „o revizuire” a cartonașului roșu pe care l-a primit Folarin Balogun în duelul cu Bosnia din șaisprezecimile Cupei Mondiale și care urma să îl împiedice pe atacant să joace în optimea de finală cu Belgia.

New York Times scrisese că Trump l-a sunat pe Infantino la câteva ore după meciul cu Bosnia de miercuri, încheiat cu victoria Statelor Unite, scor 2-0, și i-a cerut să revizuiască suspendarea.

„Tot ce am făcut, am cerut o revizuire, pentru că nu am considerat că a fost un fault”, le-a spus Trump reporterilor prezenți în Biroul Oval, citat de Reuters.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat luni seară că a fost sunat de către președintele SUA, Donald Trump, în legătură cu cartonașul roșu acordat atacantului american Folarin Balogun la Cupa Mondială 2026 și că i-a răspuns că organismele disciplinare ale FIFA sunt „independente”, scriu AFP și Reuters.

Criticile Belgiei

Decizia FIFA a declanșat un scandal, acuzații de corupție și criticile taberei belgiene.

Ministrul belgian al Afacerilor Externe, Maxime Prévot, a criticat luni FIFA. „În calitate de fost arbitru de fotbal, m-am angajat întotdeauna să respect regulile și să mă asigur că deciziile sunt echitabile. Această decizie ridică în mod evident multe întrebări”, a declarat Prévot pentru Politico.

Luni, chiar Comisia Europeană s-a pronunțat pe tema cazului.

Glen Micallef, comisarul european al cărui portofoliu include sportul, a declarat că deciziile din domeniul sportului ar trebui să revină organismelor sportive și nu politicienilor.

„Mulți fani ai fotbalului, inclusiv foști jucători, și-au exprimat deja opinia cu privire la suspendarea lui Balogun. Ca fan, și eu consider că a fost o decizie greșită”, a scris Micallef.

„Acestea fiind spuse, am fost întotdeauna clar. Deciziile privind regulile sportive și chestiunile sportive țin de competența organismelor sportive, nu a politicienilor. Influențarea deciziilor sportive ar submina autonomia sportului”, a adăugat el.

Și UEFA a criticat decizia organizației internaționale de a reveni asupra cartonașului roșu pe care îl primise Balogun, o decizie care, potrivit UEFA, „a trecut o linie roșie”.

„Ne exprimăm neîncrederea față de o astfel decizie fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă”, a declarat UEFA, luni, citată de Reuters. „Decizia de ieri (…) a trecut o linie roșie”, a adăugat organismul de administrare a fotbalului european.