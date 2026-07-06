Trump încearcă să dreagă scandalul „cartonașului roșu” de la Cupa Mondială, care a indignat o lume întreagă / Reacție și de la UEFA contra FIFA

Președintele american Donald Trump a confirmat luni că i-a solicitat șefului FIFA, Gianni Infantino, „o revizuire” a cartonașului roșu pe care l-a primit Folarin Balogun în duelul cu Bosnia din șaisprezecimile Cupei Mondiale și care urma să îl împiedice pe atacant să joace în optimea de finală cu Belgia. Dar a adăugat că nu el putea să-i spună ce să facă, ci o comisie a FIFA.

New York Times scrisese că Trump l-a sunat pe Infantino la câteva ore după meciul cu Bosnia de miercuri, încheiat cu victoria Statelor Unite, scor 2-0, și i-a cerut să revizuiască suspendarea.

Duminică, FIFA a anunțat că Balogun va putea să joace împotriva Belgiei, fiind pentru prima oară după 1962 când forul internațional anulează o suspendare primită ca urmare a unui cartonaș roșu acordat în timpul Cupei Mondiale. Belgia a contestat decizia, astfel că Balogun riscă în continuare să rateze meciul, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Luni, președintele american a confirmat că a cerut o „revizuire” a cartonașului.

„Tot ce am făcut, am cerut o revizuire, pentru că nu am considerat că a fost un fault”, le-a spus Trump reporterilor prezenți în Biroul Oval, citat de Reuters.

El susține că a fost vorba doar despre o ciocnire între doi fotbaliști și a pus la îndoială corectitudinea arbitrilor de la meciul dintre Statele Unite și Belgia.

„Am văzut faza”, a spus Donald Trump. „Acela nu a fost fault. Nu a fost nici măcar o infracțiune. A fost vorba despre doi tipi care alergau cu viteză maximă care s-a întâmplat să se ciocnească unul de celălalt”, a adăugat liderul american.

Șaisprezecimea dintre Statele Unite și Bosnia a fost arbitrată la centru de brazilianul Raphael Claus.

„Decizia arbitrului a fost oribilă”

Donald Trump susține că FIFA a luat o „decizie cu adevărat briliantă” când a suspendat cartonașul roșu pe care îl primise Balogun.

„Cred că decizia arbitrului a fost oribilă”, a continuat președintele SUA.

Trump a mai menționat că este important pentru echipa SUA să poată alinia cei mai buni jucători pe teren, dar susține că nu a transmis FIFA ce să facă.

„Nu le-am spus ce să facă. Nu le pot spune ce să facă”, a mai declarat Donald Trump.

Folarin Balogun, jucătorul lui AS Monaco, este golgheterul naționalei americane la această Cupa Mondială, cu trei goluri marcate până în prezent. Echipa SUA, co-gazdă a acestei ediții, înfruntă selecționata Belgiei în optimile de finală, marți dimineață, de la ora 3.

UEFA acuză FIFA că „a trecut o linie roșie”

Forul european a criticat decizia organizației internaționale de a reveni asupra cartonașului roșu pe care îl primise Balogun, o decizie care, potrivit UEFA, „a trecut o linie roșie”.

„Ne exprimăm neîncrederea față de o decizie atât de fără precedent, de neînțeles și de nejustificat”, a declarat UEFA, luni, citată de Reuters. „Decizia de ieri (…) a trecut o linie roșie”, a adăugat organismul de administrare a fotbalului european.

„Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de către tutorii săi, integritatea jocului este în joc, iar credibilitatea unei competiții este subminată”, a subliniat UEFA.