VIDEO. SUA au lovit Iranul cu bombe „bunker buster”. Explozii puternice în Isfahan și Teheran

Imagine ilustrativă cu un bombardier strategic B-2 Spirit al SUA lansând o bombă „bunker buster” ca cele despre care presa americană spune că au fost folosite în atacul asupra instalațiilor nucleare iraniene în iunie 2025. Foto: captură X

Un post de știri iranian a relatat marți informații „preliminare” privind atacuri care au vizat „obiective militare” din centrul Iranului, precizând că amploarea pagubelor și numărul eventual al victimelor nu erau cunoscute, scrie AFP.

„Informațiile inițiale indică faptul că au fost vizate obiective militare din Isfahan”, a declarat Akbar Salehi, un responsabil de securitate din cadrul biroului guvernatorului provinciei, citat de agenția de presă Fars.

Potrivit Wall Street Journal, armata americană a lansat bombe „bunker buster” (anti-buncăr, folosite pentru a penetra structuri subterane fortificate. Ținta SUA a fost un depozit de muniție iranian.

Un oficial american a precizat pentru WSJ că forțele Statelor Unite au lovit locația din orașul Isfahan cu muniție penetrantă de peste 900 kg.

Președintele american Donald Trump a declarat luni pe rețelele de socializare că SUA vor distruge instalațiile energetice iraniene dacă discuțiile cu un „regim nou și mai rezonabil” nu vor duce la încheierea unui acord și la redeschiderea căii navigabile.

Luni seară a publicat pe rețeaua Truth Social imagini cu niște explozii, fără a spune unde și când au avut loc.

Al Jazeera a publicat imagini în timpul nopții despre care spune că au fost filmate de martor în care se văd explozii și incenedii care au luminat cerul, după atacuri intense ale SUA și Israelului asupra orașului Isfahan, un oraș cu o populație de 2,3 milioane de locuitori, unde se află baza aeriană militară Badr. ⁠

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, și generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, vor susține o conferință de presă privind operațiunea militară din Iran la ora 16:00, ora României.

Explozii la Teheran

Mai multe explozii au zguduit marți și Teheranul, agențiile de știri raportând întreruperi de curent în anumite zone ale capitalei iraniene, potrivit France24.

Reza Sayah, corespondentul televiziunii franceze la Teheran, a relatat că locuitorii au auzit „lovituri aeriene, urmate de sunetul înspăimântător al unor explozii zgomotoase, iar noi asistăm la evenimente care îi îngrijorează și îi înfurie pe mulți iranieni pentru a doua zi consecutivă”, menționând că loviturile aeriene au provocat întreruperi de curent în anumite zone ale Teheranului încă de duminică, înainte ca autoritățile să reușească să restabilească alimentarea cu energie electrică în unele cartiere.

„Iată o altă tendință îngrijorătoare: aproape în fiecare zi sunt lovite obiective non-militare. Civilii sunt răniți sau uciși. Cartierele rezidențiale sunt lovite”, susține Sayah. „Iranul răspunde cu riposte. Țintesc centrele industriale din regiune, inclusiv fabrici din Bahrain și Emiratele Arabe Unite și obiective industriale din Israel. Așadar, un ciclu de violență foarte îngrijorător continuă”, conform corespondentului France24.