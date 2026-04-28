SUA condiționează plata miliardelor datorate ONU. Cerințele Washingtonului în culisele organizației

Stateele Unite au impus condiții specifice pentru deblocarea miliardelor de dolari pe care le datorează Organizației Națiunilor Unite, inclusiv noi măsuri de reducere a cheltuielilor și acțiuni menite să contracareze influența Chinei în cadrul organizației, a relatat marți publicația Devex, conform Reuters.

Potrivit Devex, o organizație independentă de presă specializată în dezvoltare globală, două note diplomatice distribuite de SUA prevăd nouă reforme „rapide” drept condiție pentru eliberarea unor fonduri suplimentare.

Potrivit sursei citate, condițiile impuse de SUA includ:

reformarea sistemului de pensii al ONU;

eliminarea călătoriilor la clasa business pe distanțe lungi pentru unii angajați din conducere și pentru tot personalul de nivel mediu;

noi reduceri ale numărului de posturi din conducerea organizației;

o „reducere cu 10% a misiunilor de menținere a păcii considerate ineficiente și desfășurate de mult timp”;

blocarea posibilității ca China să direcționeze anual zeci de milioane de dolari către un fond discreționar aflat în biroul secretarului general al ONU, măsură menită să limiteze influența Beijingului în cadrul organizației.

„Aceste reforme vor arăta că ONU tratează cu seriozitate procesul de reformă”, citează Devex din unul dintre documente.

Misiunea SUA la ONU nu a răspuns imediat solicitării de comentarii. Washingtonul a afirmat în repetate rânduri că va continua să facă presiuni pentru reformarea Națiunilor Unite, după ce a anunțat anul acesta retragerea din zeci de organisme ale ONU și a redus anul trecut finanțarea cu milioane de dolari.

Misiunea Chinei la ONU nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat că contribuțiile obligatorii ale Statelor Unite și ale celorlalte state membre reprezintă „o obligație prevăzută prin tratat” și că secretarul general al ONU, Antonio Guterres, conduce deja „un amplu proces de reformă” al organizației.

„Acest lucru implică decizii pe care statele membre trebuie să le ia dacă vrem să avem o ONU mai eficientă, care își folosește resursele în cel mai bun mod posibil”, a spus Dujarric într-o conferință de presă. „Secretarul general face tot ce poate în această direcție.”

Guterres avertiza în ianuarie că ONU se confruntă cu un „colaps financiar iminent” din cauza contribuțiilor neplătite, majoritatea fiind datorate de Statele Unite. Organizația a anunțat în februarie că Washingtonul achitase aproximativ 160 de milioane de dolari din cele peste 4 miliarde de dolari restante.

La începutul lunii februarie, SUA aveau restanțe de 2,19 miliarde de dolari la bugetul regulat al ONU, reprezentând peste 95% din totalul sumelor datorate atunci de toate statele membre. În plus, Washingtonul mai datora 2,4 miliarde de dolari pentru misiuni actuale și anterioare de menținere a păcii și 43,6 milioane de dolari pentru tribunalele ONU.