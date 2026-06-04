SUA desființează rețeaua de senzori de mare adâncime folosită pentru monitorizarea El Nino

Fundația Națională pentru Știință (NSF) din Statele Unite va începe să dezafecteze o vastă rețea de peste 900 de senzori submarini amplasați în apele Pacificului, în largul coastelor statelor Oregon, Washington și Alaska, precum și în locații din Atlantic, în largul statului Carolina de Nord și în Marea Irminger, aflată între Groenlanda și Islanda, relatează Gizmodo. Rețeaua joacă un rol crucial în monitorizarea fenomenului „El Nino”.

„Este o pierdere devastatoare de informații”, a declarat pentru Associated Press oceanograful Ed Dever de la Universitatea de Stat din Oregon, care a contribuit la coordonarea operațiunilor acestor senzori din nordul Pacificului.

Rețeaua de instrumente care urmează să fie abandonată constituie nucleul „Ocean Observatories Initiative” (OOI), un program pe care a doua administrație Trump a încercat în repetate rânduri să îl elimine încă de anul trecut.

NSF a anunțat acum că intenționează să dezmembreze întreaga rețea OOI, o investiție care a costat 386 de milioane de dolari, până în 2027.

Pentru ce folosesc cercetătorii rețeaua de senzori

Inițiativa colectează în mod continuu date în timp real din adâncurile oceanelor lumii încă de la lansarea sa, în 2015.

Dincolo de monitorizarea fenomenului „El Nino”, OOI a ajutat California să supravegheze riscurile de tsunami și cutremure, să urmărească zonele submarine cu niveluri scăzute de oxigen, cunoscute drept „zone moarte”, și, în general, să adune date oceanografice care nu pot fi obținute nici prin sateliți, nici prin instrumente de colectare aflate la suprafață.

Cercetătorii care au petrecut mai bine de un deceniu planificând și construind această rețea au conceput inițial proiectul pentru a funcționa timp de cel puțin 25–30 de ani. Ei au concluzionat că tocmai acest flux continuu de date era necesar pentru a înțelege mai precis rolul oceanelor în sistemul climatic al Pământului.

„Abia am ajuns la borna de 10 ani”, deplânge Dever.

Datele proiectului au fost accesibile publicului și au reprezentat o componentă centrală a cercetărilor științifice independente și a proiectelor de colaborare care studiază aceste oceane la nivel mondial.

De exemplu, stația OOI din Marea Irminger, ancorată la o adâncime de 2.804 metri sub suprafață, a avut un rol esențial în eforturile internaționale de înțelegere a modului în care schimbările climatice încetinesc ceea ce este cunoscut drept Circulația Meridională de Răsturnare a Atlanticului (AMOC).

Circulația Meridională de Răsturnare a Atlanticului (AMOC). Imagine ilustrativă generată cu ajutorul AI

Posibila dispariție a acestui curent stabil de lungă durată, care transportă apa spre nord și spre sud prin Atlantic și înapoi, a devenit o preocupare tot mai mare pentru climatologi. Aceștia se tem că prăbușirea sa ar putea accelera fenomenele meteorologice extreme și ar putea provoca dezastre naturale catastrofale la scară globală.

Cum justifică administrația Trump eliminarea rețelei de senzori

Oamenii de știință și politicieni au subliniat că costurile anuale de operare ale OOI sunt destul de reduse. Funcționarea acestei rețele de senzori costă aproximativ 48 de milioane de dolari pe an, adică doar circa 0,003% din cheltuielile discreționare anuale ale guvernului federal.

Cu toate acestea, Casa Albă a făcut presiuni asupra Congresului pentru a reduce bugetul OOI cu 80%, odată în 2025 și din nou mai devreme în cursul acestui an, reușind în cele din urmă în această primăvară.

„Renunțarea la o investiție de 368 de milioane de dolari într-un sistem de ultimă generație, o reușită inginerească plătită deja de poporul american, este o dovadă de miopie absolută”, a declarat pentru The New York Times Chris Robbins, director asociat pentru inițiative științifice în cadrul organizației non-profit Ocean Conservancy.

Un purtător de cuvânt al versiunii administrației Trump a NSF a explicat pentru Newsweek că încetarea programului OOI face parte din procesul de „administrare continuă a portofoliului de infrastructură de cercetare” al agenției.

„Decizia de reducere a amplorii proiectului este în concordanță cu strategia mai largă a NSF de a adopta o abordare mai agilă pentru prioritizarea sprijinului acordat priorităților științifice în evoluție și tehnologiilor emergente, precum și pentru o gestionare inteligentă a ciclului de viață al infrastructurii sale de cercetare”, a continuat purtătorul de cuvânt.

Agenția științifică a ținut să sublinieze că NSF nu anulează, din punct de vedere tehnic, Ocean Observatories Initiative. NSF a precizat că va continua să păstreze accesibile toate datele colectate anterior prin intermediul centrului de date al inițiativei, OOI Data Center.