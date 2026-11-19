Emisarul american Jared Kushner, prezent joi la reuniunea de la Berlin a Coaliției de Voință pentru Ucraina, a declarat că Statele Unite ar fi dispuse să acorde Ucrainei o protecție de tip NATO, dacă aceasta este în „interesul” lor, și a subliniat că Rusia a acceptat „conceptul”, relatează AFP, conform Agerpres.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner într-o conferință de presă după ce a participat, alături de Steve Witkoff, la o reuniunea aliaților Kievului.

„Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat el.

„Acesta este un pas înainte semnificativ pe care l-am realizat și cred că am reușit să-i convingem pe ruși de acest concept, conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5, piatra de temelie a apărării colective a NATO”, a subliniat Kushner.

În cazul unui acord de pace, Ucraina cere garanții de securitate suficient de solide pentru a descuraja Moscova să o atace din nou, în urma invaziei Moscovei din februarie 2022.

Trump vrea să încheie un acord cu Ucraina cu „Europa alături”

Kushner a declarat că președintele american Donald Trump i-a sunat pe liderii reuniți la Berlin în cadrul Coaliției Voinței și vrea să ajungă la un acord cu Ucraina cu „Europa alături”.

„Este evident că vrem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre se înscriu într-un demers coerent. De asemenea, aș dori să reiterez că președintele Trump dorește să ajungă la un acord cu Europa alături. Nu încearcă să impună nimic unilateral”, a afirmat emisarul american.

Emisarul american a mai precizat că pozițiile Statelor Unite și ale Europei cu privire la Ucraina converg „din ce în ce mai mult”.

Kushner le-a spus jurnaliștilor că discuțiile purtate de SUA la Berlin cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește forma pe care ar putea să o ia aceste garanții de securitate”, precum și în privința unui plan de prosperitate pentru perioada de după război.