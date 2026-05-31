SUA extind până în 27 iunie termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil

Administrația Trump a extins cu aproape o lună termenul limită pentru ca firmele din energie să încheie acorduri pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, informează Novinite și Agerpres.

Termenul limită a fost prelungit până în 27 iunie, de la 30 mai 2026.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potențialilor cumpărători pentru activele internaționale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De atunci, SUA au prelungit de șase ori termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale grupului rus.

Printre potențialii cumpărători se află gigantul energetic american ExxonMobil, dar și alți investitori importanți.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniți din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasați într-un cont aflat sub jurisdicția SUA, fondurile urmând să fie înghețate până la ridicarea sancțiunilor împotriva Lukoil.

Pierderile nete înregistrate anul trecut de Lukoil, calculate conform standardelor financiare internaționale, s-au ridicat la 1.059 miliarde de ruble (12,386 miliarde de dolari) din cauza sancțiunilor impuse de administrația Trump.

Este vorba de o diferență colosală față de rezultatele din 2024, când compania petrolieră rusească a închis anul cu un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari).

Veniturile Lukoil au scăzut anul trecut până la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari), de la 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari) în 2024.

Schimbarea dinamicii s-a datorat sancțiunilor americane împotriva marilor companii petroliere ruse, care obligă Lukoil să își vândă activele din străinătate.

