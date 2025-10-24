SUA extinde folosirea recunoașterii faciale la controlele de frontieră. Autoritățile pot cere și alte date biometrice

SUA vor extinde utilizarea tehnologiei de recunoaştere facială pentru a monitoriza intrările şi ieşirile cetăţenilor străini în şi din ţară, în scopul de a combate şederile după expirarea vizei şi fraudele la paşapoarte, conform unui document guvernamental publicat vineri şi citat de Reuters.

O reglementare nouă, care extinde un program-pilot anterior şi va intra în vigoare la 26 decembrie, le va permite autorităţilor de frontieră să le ceară cetăţenilor străini să fie fotografiaţi la aeroporturi, porturi, treceri de frontieră şi orice alte puncte de ieşire din ţară.

De asemenea, autorităţile americane pot cere şi alte date biometrice, precum amprente digitale sau ADN.

Reglementarea mai autorizează utilizarea recunoaşterii faciale în cazul copiilor sub 14 ani şi al vârstnicilor de peste 79 de ani, grupe exceptate până acum.

Citește și Moscova folosește o nouă metodă pentru a-i vâna pe rușii care refuză recrutarea

Serviciul de Cercetări al Congresului a estimat în 2023 că în jur de 42% din cei 11 milioane de imigranţi în Statele Unite au rămas ilegal în ţară după expirarea vizei.

Congresul a adoptat în 1996 o lege care obligă la crearea unui sistem automatizat de intrări-ieşiri, însă acesta nu a fost niciodată implementat pe deplin.

Serviciul de Protecţia a Frontierelor şi Vămi (CBP) utilizează deja recunoaşterea facială pentru toate intrările cu zboruri comerciale, însă ieşirile doar din anumite locaţii.

CPB estimează că un sistem biometric de intrări-ieşiri va putea fi implementat deplin la toate aeroporturile comerciale şi porturile, atât pentru intrări, cât şi pentru ieşiri, în următorii 3-5 ani.