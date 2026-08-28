SUA: Frații Tate rămân în arest după o audiere fără o decizie privind eliberarea lor pe cauțiune

Frații Andrew și Tristan Tate vor rămâne în arest în Miami, după ce judecătoarea federală Lauren Louis nu a soluționat joi cererea lor de eliberare pe cauțiune, în timp ce avansează procesul de extrădare solicitat de Regatul Unit pentru acuzații de trafic de persoane, printre altele, notează EFE.

Audierea, care s-a prelungit timp de aproximativ opt ore, s-a încheiat fără ca magistrata Lauren Louis să anunțe o decizie privind eliberarea celor doi ‘influenceri’ care sunt închiși într-un centru de detenție federal din Miami din data de 18 iulie.

Deocamdată nu există o dată fixată nici pentru o nouă audiere privind extrădarea. Regatul Unit are termen până pe 16 septembrie pentru a trimite instanței din Florida documentația care îi susține cererea.

Frații, care dețin dublă cetățenie, britanică și americană, sunt căutați de justiția britanică pentru a răspunde în fața a aproape 60 de acuzații legate de viol, trafic de persoane, exploatare sexuală și infracțiuni legate de pornografie.

Andrew și Tristan Tate, cunoscuți pentru prezența lor în ‘manosferă’ sau ‘machosferă’, au cerut să fie lăsați în libertate în timp ce procesul de extrădare avansează, iar avocații lor au contestat condițiile de detenție.

În timpul audierii, în jur de 30 de protestatari s-au adunat în fața tribunalului în sprijinul fraților Tate, unii dintre ei având pancarte și mesaje în favoarea eliberării lor.