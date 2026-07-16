SUA înăspresc regimul de vize pentru studenții străini și alte două categorii

Administrația Trump a decis joi să restrângă durata de ședere permisă de vizele pentru studenții străini, participanții la programe de schimburi culturale și jurnaliștii străini, transmite Reuters.

Noua reglementare finală emisă de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) stabilește o perioadă fixă de valabilitate pentru vizele F destinate studenților internaționali, vizele J care le permit participanților la programe de schimburi culturale să lucreze în Statele Unite și vizele I acordate reprezentanților mass-media. În prezent, aceste vize sunt valabile pe întreaga durată a programului de studii, a schimbului cultural sau a activității profesionale desfășurate în SUA.

Reglementarea va intra în vigoare la 60 de zile de la publicarea sa în Registrul Federal, sub rezerva examinării de către Congres.

Administrația Trump a intensificat verificările privind imigrația legală, revocând vize de studii și cărți verzi ale unor studenți universitari din cauza convingerilor lor ideologice și retrăgând statutul legal pentru sute de mii de migranți.

Potrivit noii reglementări, perioada de valabilitate a vizelor pentru studenți și participanții la programe de schimb nu va putea depăși patru ani. În cazul jurnaliștilor, viza – care în prezent poate avea o valabilitate de mai mulți ani – va fi acordată pentru cel mult 240 de zile sau, în cazul cetățenilor chinezi, pentru 90 de zile.

Documentul precizează că titularii acestor vize vor putea solicita prelungirea lor.

Justificarea administrației Trump pentru înăsprirea regimului de vize

DHS a justificat măsura prin creșterea puternică a numărului acestor vize. Potrivit instituției, în 2024 au fost înregistrate peste 1,8 milioane de admiteri pe bază de viză de student, cu peste 11% mai multe decât în anul precedent.

De asemenea, Statele Unite au acordat vize pentru peste 500.000 de participanți la programe de schimb și pentru 37.300 de reprezentanți ai mass-media în anul fiscal 2024, început la 1 octombrie 2023, se mai afirmă în document.

Creșterea semnificativă a numărului acestor vizitatori „reprezintă o provocare pentru capacitatea DHS de a monitoriza și supraveghea acești non-imigranți pe perioada șederii lor în Statele Unite”, a transmis departamentul.

DHS a susținut că deține numeroase exemple de studenți și participanți la programe de schimb care au rămas în Statele Unite timp de decenii în baza acestor vize.

Potrivit noii reglementări, titularii de viză care doresc să rămână în Statele Unite după expirarea perioadei fixe de ședere vor trebui fie să solicite DHS o prelungire, fie să obțină o nouă admitere, părăsind țara și reintrând ulterior pe teritoriul Statelor Unite.