SUA încearcă să obțină extrădarea predicatorului ce s-a numit „Fiul lui Dumnezeu”

Statele Unite au solicitat extrădarea lui Apollo Quiboloy, un pastor vedetă din Filipine care este acuzat de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și de abuzuri sexuale asupra propriilor adepți, au anunțat joi oficiali filipinezi, citați de Reuters.

Quiboloy, care s-a autointitulat „Fiul desemnat al lui Dumnezeu”, este fondatorul bisericii „Kingdom of Jesus Christ (KOJC)”. El este inclus pe lista FBI a celor mai căutați fugari de Statele Unite. Autoritățile americane îl acuză că a condus o rețea de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, în cadrul căreia tinerele victime erau amenințate cu „damnarea veșnică” și cu abuzuri fizice.

Quiboloy a negat toate acuzațiile.

Jose Manuel Romualdez, ambasadorul Filipinelor la Washington, precum și Ministerul filipinez al Afacerilor Externe, au declarat că o cerere oficială de extrădare a lui Quiboloy a fost transmisă Ministerului Justiției de la Manilla.

Avocatul lui Quiboloy a afirmat că, deocamdată, nu poate comenta solicitarea, deoarece nu a primit încă o notificare oficială.

Predicatorul este inculpat și în Filipine

Procedura de extrădare nu este una imediată, întrucât Ministerul Justiției din Filipine trebuie mai întâi să analizeze cererea Statelor Unite înainte de a depune o solicitare în fața unei instanțe filipineze, care va examina apoi cazul.

Quiboloy se confruntă și în Filipine cu mai multe acuzații penale, inclusiv pentru abuz sexual asupra unui minor. El a fost arestat în septembrie 2024 în complexul de 30 de hectare al bisericii KOJC din orașul Davao, situat în sudul Filipinelor.

Autoritățile filipineze au mobilizat atunci peste 2.000 de polițiști pentru arestarea sa. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoarea pe viață.

Prieten de lungă durată al fostului președinte Rodrigo Duterte, Quiboloy este urmat de milioane de persoane în Filipine, unde liderii religioși exercită o influență considerabilă asupra vieții politice. Biserica sa a strâns peste 7 milioane de adepți în întreaga lume.

Aceasta s-a dezvoltat rapid după fondarea sa în 1985 și susține că în prezent are congregații în America de Nord, America de Sud și Centrală, Europa, Africa, Asia și Australia.

De ce îl vor SUA pe „Fiul lui Dumnezeu”

Quiboloy și alți doi administratori de rang înalt ai bisericii „Kingdom of Jesus Christ” au fost puși sub acuzare în Statele Unite în 2021, fiind acuzați că ar fi coordonat o rețea de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Aceasta ar fi funcționat între anii 2002 și 2018.

Potrivit actului de acuzare, cei trei recrutau fete și femei cu vârste cuprinse între 12 și 25 de ani pentru a lucra ca asistente personale ale lui Quiboloy. Victimelor li s-ar fi cerut să întrețină relații sexuale cu acestea, activitate pe care femeile o descriau drept „îndatorirea de noapte”.

Conform actului de acuzare, ele erau convinse că întreținerea de relații sexuale cu acesta reprezenta „voia lui Dumnezeu” și o „dovadă necesară” a devotamentului lor, prin oferirea propriului trup lui Quiboloy. Cele care se supuneau erau recompensate cu hrană de calitate, cazare la hotel, călătorii și plăți anuale în funcție de cât de mult le aprecia predicatorul.

În schimb, cele care ezitau erau amenințate atât cu abuzuri verbale, cât și fizice și li se spunea că „diavolul se află în ele și că riscă osânda veșnică”, se mai arată în actul de acuzare. Dintre cele cinci victime menționate în actul de acuzare, trei erau minore în momentul în care presupusul trafic de persoane în scopul exploatării sexuale ar fi început.

Actul de acuzare descrie, de asemenea, și o presupusă schemă de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă. La instrucțiunile lui Quiboloy, administratorii bisericii „Kingdom of Jesus Christ” ar fi adus lucrători din Filipine în Statele Unite.

Odată ajunși în SUA, administratorii le-ar fi confiscat toate documentele de identitate și i-ar fi obligat să petreacă ore îndelungate strângând donații pentru biserică.

Donatorilor li se spunea că banii urmau să fie folosiți pentru o organizație caritabilă, însă, în realitate, fondurile erau utilizate pentru finanțarea activităților bisericii și a „stilului de viață luxos” al liderilor acesteia.