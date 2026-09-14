SUA intensifică presiunea asupra Iranului și anunță sancțiuni pentru a doua cea mai mare bancă din Rusia

Statele Unite au impus luni sancțiuni împotriva VTB Bank Public Joint Stock Company, a doua cea mai mare bancă din Rusia, conform anunțului făcut Departamentul Trezoreriei, citat de Reuters.

Washingtonul acuză banca rusă că este implicată în eludarea sancțiunilor care vizează Iranul.

Acțiunea extinde sancțiunile impuse împotriva VTB în 2022, când banca a fost vizată de astfel de măsuri ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina.

„Trezoreria va continua să îi vizeze și să îi perturbe pe cei care oferă sprijin material, tehnologic sau financiar care permite regimului iranian să-și susțină activitatea teroristă”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în comunicat.

„Trezoreria nu va tolera niciun fel de sprijin acordat regimului și va continua să identifice, să expună și să izoleze entitățile care facilitează acțiunile Iranului”, a adăugat oficialul american.

SUA intensifică presiunea economică

Săptămâna trecută, Scott Bessent anunța că administrația Trump va sancționa o bancă de mari dimensiuni, în timp ce continuă să exercite presiune economică asupra Teheranului pentru a pune capăt conflictului dintre SUA și Iran, aflat deja în a șasea lună.

Statele Unite au impus o serie de măsuri economice împotriva Iranului de la începutul conflictului, în februarie, vizând exporturile de petrol, rețelele de transport maritim, canalele de achiziție de armament, intermediarii financiari, platformele de schimb pentru active digitale și legăturile aeriene.

Președintele american Donald Trump afirma recent că nu crede că războiul cu Iranul se va încheia înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, din noiembrie, ci „imediat după” scrutin, deoarece iranienii „nu mai pot rezista”.