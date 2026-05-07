Acord iminent sau „manevră de imagine”? Negocieri intense între SUA și Iran, care ironizează „Operațiunea Trust me Bro”

Președintele SUA, Donald Trump, a prevăzut că războiului cu Iranul se va încheia curând, în timp ce Teheranul analiza o propunere de pace a SUA care, potrivit unor surse, ar pune capăt conflictului în mod oficial, lăsând însă nerezolvate cererile cheie ale SUA ca Iranul să-și suspende programul nuclear și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, citat de agenția de știri iraniană ISNA, a declarat că Teheranul își va transmite răspunsul, în timp ce parlamentarul iranian Ebrahim Rezaei, purtător de cuvânt al puternicei comisii parlamentare pentru politică externă și securitate națională, a descris propunerea ca fiind „mai degrabă o listă de dorințe americane decât o realitate”.

„Ei vor să încheie un acord. Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore și este foarte posibil să ajungem la un acord”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval miercuri, adăugând mai târziu că „se va termina repede”.

Trump a subliniat în repetate rânduri perspectiva unui acord pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie, până acum fără succes.

Cele două părți rămân în dezacord cu privire la o serie de probleme dificile, precum ambițiile nucleare ale Iranului și controlul acestuia asupra Strâmtorii Ormuz, care înainte de război gestiona o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze.

Ironii de la Teheran

O sursă pakistaneză și o altă sursă informată cu privire la mediere au declarat pentru Reuters că se apropie un acord privind un memorandum de o pagină care ar pune capăt oficial conflictului.

Acest lucru ar da startul discuțiilor pentru deblocarea transportului maritim prin strâmtoare, ridicarea sancțiunilor SUA împotriva Iranului și impunerea de restricții asupra programului nuclear al Iranului, au spus sursele citate de Reuters.

Mohammad Baqer Qalibaf. Credit line: Shadati / Xinhua News / Profimedia

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a părut să ironizeze informațiile care indicau că cele două părți erau aproape de un acord, scriind pe rețelele de socializare în limba engleză că „Operațiunea Trust Me Bro a eșuat”.

Qalibaf a afirmat că astfel de informații nu sunt altceva decât o manevră de imagine a SUA, după eșecul acesteia de a deschide Strâmtoarea Orrmuz.

Ce se întâmplă cu petrolul

Informațiile din presa internațională privind un posibil acord au determinat miercuri scăderea prețurilor globale la petrol la minimele ultimelor două săptămâni, contractele futures de referință pentru țițeiul Brent scăzând cu aproximativ 11% până la aproximativ 98 de dolari pe baril la un moment dat, înainte de a reveni peste pragul de 100 de dolari.

Prețurile globale ale acțiunilor au înregistrat, de asemenea, o creștere, iar randamentele obligațiunilor au scăzut pe fondul optimismului privind sfârșitul unui război care a perturbat aprovizionarea cu energie.

Trump a suspendat misiunea navală, denumită „Proiectul Libertate”, începută cu două zile în urmă pentru redeschiderea strâmtorii blocate, invocând progresele înregistrate în negocierile de pace.

De ce a suspendat Trump operațiunea „Proiectul Libertate”

Doi oficiali americani au declarat pentru NBC News că schimbarea bruscă de poziție a lui Trump a survenit după ce Arabia Saudită a suspendat dreptul armatei americane de a utiliza o bază saudită pentru operațiune.

Oficialii saudiți au fost surprinsi si indignati de anuntul lui Trump ca SUA vor ajuta la escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce i-a determinat să informeze Washingtonul ca vor refuza SUA permisiunea de a zbura cu avioane militare dintr-o baza saudită sau prin spatiul aerian saudit, a relatat NBC.

Casa Albă nu a raspuns imediat la o solicitarea Reuters de a comenta aceste informații.

Armata SUA si-a mentinut propriul blocaj asupra navelor iraniene din regiune. Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele au tras miercuri asupra unui petrolier fără încărcătură sub pavilion iranian, avariind nava în timp ce aceasta încerca să navigheze către un port iranian, încălcând blocada.

Nicio mențiune despre cerințele cheie ale SUA

Sursa informată cu privire la mediere a declarat pentru Reuters că negocierile SUA erau conduse de trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și de ginerele său, Jared Kushner. Dacă ambele părți ar fi de acord cu o înțelegere preliminară, ar începe o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate pentru a ajunge la un acord complet.

Deși sursele au afirmat că memorandumul nu ar impune inițial concesii din partea niciuneia dintre părți, acestea nu au menționat câteva cerințe cheie formulate de Washington în trecut, pe care Iranul le-a respins, precum restricțiile privind programul de rachete al Iranului și încetarea sprijinului acordat milițiilor pe care le le susține din Orientul Mijlociu.

Sursele nu au menționat nici stocul existent al Iranului de peste 400 kg de uraniu de calitate aproape de cea necesară pentru arme.