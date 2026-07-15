SUA își intensifică loviturile asupra Iranului. Noi atacuri la doar opt ore după valul precedent

Statele Unite au desfăşurat o serie de atacuri, lovind zeci de ţinte în timpul nopţii, a declarat miercuri Comandamentul Central al armatei (CENTCOM), iar apoi au reluat atacurile asupra Iranului în timpul zilei, o mişcare neobişnuită care semnalează şi mai clar intensificarea ritmului loviturilor, relatează The Associated Press şi Reuters.

Cele mai recente atacuri au început la aproximativ opt ore după încheierea atacurilor anterioare ale SUA. Comandamentul Central al SUA a publicat pe X un comunicat în care precizează că noua rundă de atacuri s-a încheiat la ora 7:30 dimineaţa, ora Washingtonului (14:30 ora României) şi a durat o oră şi jumătate, transmite News.ro.

Comandamentul Central a precizat că atacul a vizat baze de apărare şi instalaţii de rachete iraniene.

„Atacurile au diminuat şi mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz”, a scris CENTCOM.

Printre ţinte s-a numărat Insula Tunb Mare, considerată un punct strategic în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a preluat controlul asupra a trei insule – Abu Musa, Tunb Mare şi Tunb Mic – de la ceea ce urma să devină Emiratele Arabe Unite în 1971. EAU au încercat să le recupereze.

Unii analişti au sugerat că, dacă Statele Unite vor ocupa insulele, acest lucru le-ar permite să controleze strâmtoarea.

Nu au existat informaţii imediate privind atacurile din timpul zilei în presa iraniană.