SUA l-a declarat persona non grata pe ambasadorul Africii de Sud la Washington / Rubio: Îl „urăște” pe Trump

Secretarul de stat american, Marco Rubio, l-a declarat vineri pe ambasadorul Africii de Sud în Statele Unite, Ebrahim Rasool, persona non grata, acuzându-l în special că îl „urăște” pe președintele Donald Trump, notează AFP, conform Agerpres.

„Ebrahim Rasool alimentează tensiunile rasiale, urăște Statele Unite și îl urăște pe președintele” Donald Trump, a scris Marco Rubio pe X, adăugând că diplomatul sud-african „nu mai este binevenit” la Washington și că acum este considerat persona non grata.

