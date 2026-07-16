SUA lansează noi atacuri asupra Iranului, în timp ce Trump avertizează Teheranul că „ar trebui să se comporte frumos”

SUA a anunțat miercuri că a lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului, în timp ce președintele Donald Trump a avertizat Teheranul că „ar trebui să se comporte frumos”.

Armata americană a declarat că „capacitățile militare iraniene folosite pentru a amenința navele” care se deplasau prin Strâmtoarea Hormuz au fost vizate și că a tras și asupra unei nave care încerca să încalce blocada instituită asupra porturilor iraniene.

Aceasta a avut loc după ce Iranul a susținut că a atacat ținte militare americane în regiune, inclusiv în Bahrain și Kuweit, în contextul în care a cincea zi de reluare a ostilităților a pus sub presiune acordul preliminar de a pune capăt războiului.

Negociatorul principal al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat presei de stat că Teheranul „nu are niciun motiv” să respecte acordul dacă nu beneficiază de pe urma acestuia.

Trump amenințase marți seară că va ataca poduri și centrale electrice dacă Iranul nu va reveni la discuții săptămâna viitoare.

Întrebat de reporteri miercuri seară dacă va da un termen limită înainte de a face acest lucru, el a răspuns: „Nu-mi place să dau termene limită, dar ei știu destul de bine, ei știu povestea… ar fi bine să se poarte frumos”.

Ulterior, el le-a spus delegaților la un summit al apărării că Iranul „nu este fericit în acest moment”.

„Își doresc atât de mult să se înțeleagă. Nu le place ce facem”, a spus el. „Vom afla dacă vor să ne înțelegem sau dacă pur și simplu să terminăm totul.”

Ghalibaf a declarat însă că securitatea națională a Iranului depinde de menținerea de către Teheran a „aranjamentelor iraniene” în strâmtoare.

El a adăugat că negocierea – împreună cu războiul – a făcut parte din strategia de rezistență a Iranului, deoarece acesta s-a angajat într-un conflict „existențial” cu SUA.

Escaladarea retoricii lui Trump a venit după ce acesta a declarat că o taxă de 20% pe care amenințase că o va impune în Strâmtoarea Ormuz va fi înlocuită de acorduri comerciale și de investiții „masive” cu statele din Golf.

O amenințare anterioară a lui Trump de a bombarda infrastructura civilă a Iranului, lansată în aprilie, a atras condamnarea la acea vreme a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, care a declarat: „În conformitate cu dreptul internațional, atacarea deliberată a civililor și a infrastructurii civile este o crimă de război”.

Ultimele atacuri americane au marcat al doilea val pe care armata sa a declarat că l-a efectuat în timpul zilei, miercuri. Armata a declarat că a „degradat și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz” mai devreme în cursul zilei.

Un val de 90 de minute de atacuri a vizat apărarea de coastă a Iranului și locurile de depozitare și lansare a rachetelor de croazieră de pe insula Greater Tunb, a adăugat Comandamentul Central al SUA (Centcom).

Miercuri, la ora 21:00 ET (01:00 GMT), Centcom a anunțat că un al doilea val de atacuri americane s-a încheiat.

În declarația sa se menționează că SUA au atacat „centre de comandă, situri de apărare aeriană, capabilități de rachete și drone și instalații de supraveghere a coastelor” iraniene, inclusiv în Bandar Abbas, un oraș iranian de pe strâmtoarea Ormuz.

Centcom a mai declarat că a redirecționat două nave comerciale de la reimpunerea blocadei asupra porturilor iraniene marți seară, care împiedică navele să tranziteze către și dinspre porturile și zonele de coastă iraniene.

Blocada fusese ridicată anterior ca parte a unui acord încheiat între cele două țări luna trecută – cunoscut sub numele de memorandum de înțelegere – care viza să pună capăt conflictului de luni de zile.

Ca răspuns la reînnoirea blocadei americane, Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC) a avertizat SUA că ar trebui „să se aștepte la închiderea altor rute de export de petrol și gaze care servesc intereselor Statelor Unite și ale aliaților săi”. Nu a oferit detalii cu privire la rutele care ar putea fi afectate.

Ostilitățile continue dintre SUA și Iran au subliniat importanța strategică a strâmtorii pentru economia globală, cu o creștere bruscă a prețurilor petrolului declanșată de traficul de petroliere care a stagnat practic pe această rută de transport maritim cheie.