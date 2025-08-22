SUA nu mai împărtășesc aliaților apropiați informații secrete despre negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina

O directivă din 20 iulie a stabilit că toate analizele și informațiile legate de negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina nu mai pot fi împărtășite cu o altă țară sau cu cetățeni străini, scrie CBS News.

Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor naționale de informații, a emis în urmă cu câteva săptămâni o directivă către comunitatea de informații a SUA, ordonând ca toate informațiile referitoare la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina să nu mai fie împărtășite partenerilor SUA.

Memorandumul din 20 iulie a ordonat agențiilor să nu împărtășească informații cu așa-numita alianță Five Eyes, alianța de informații postbelică formată din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, au declarat mai mulți oficiali ai serviciilor de informații americane pentru CBS News.

Oficialii au declarat că directiva a clasificat toate analizele și informațiile legate de negocierile de pace volatile dintre Rusia și Ucraina ca „NOFORN”, adică fără difuzare în străinătate, ceea ce înseamnă că informațiile nu puteau fi împărtășite cu nicio altă țară sau cetățeni străini.

Singurele informații care puteau fi împărtășite erau cele care fuseseră deja făcute publice. Memo-ul limita, de asemenea, distribuirea materialelor referitoare la negocierile de pace la agențiile care au creat sau au generat informațiile.

Memorandumul nu pare să împiedice schimbul de informații diplomatice obținute prin alte mijloace, separate de comunitatea de informații a SUA, sau de informații operaționale militare care nu au legătură cu negocierile — cum ar fi detaliile pe care SUA le împărtășește armatei ucrainene pentru a o ajuta în operațiunile defensive.

„În general, valoarea parteneriatului de informații al alianței Fives Eyes constă în faptul că, atunci când noi luăm decizii politice și ei fac același lucru, putem să ne completăm reciproc informațiile și, astfel, să aflăm mai multe despre planurile, intențiile și capacitățile adversarilor noștri”, a explicat Steven Cash, fost ofițer de informații la Agenția Centrală de Informații și Departamentul Securității Interne.

„Printre motivele pentru acest tip de implicare implicită se numără și așteptarea că noi și ceilalți patru suntem cu toții de aceeași parte a mesei, cu un alt adversar de cealaltă parte”, a spus Cash, citat de CBS.

Unii foști ofițeri de informații cred că directiva lui Gabbard este ceva obișnuit în cadrul comunității de informații din SUA, iar criticile nu își au rostul.

Ei au spus că atât SUA, cât și ceilalți membri ai alianței de informații își ascund frecvent informații în domenii de interes divergente.

Washingtonul a intensificat recent eforturile pentru soluționarea pașnică a conflictului militar din Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, a purtat discuții cu Vladimir Putin în Alaska pe 15 august, iar pe 18 august i-a primit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni.

Apoi a anunțat pregătirile pentru o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin.

Deocamdată, aceasta pare departe de a se materializa, Moscova anunțând o serie de condiții maximaliste inacceptabile pentru Ucraina care, a spus ministrul de Externe Serghei Lavrov, trebuie îndeplinite înainte de orice întrevedere la nivel înalt.