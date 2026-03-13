SUA oferă recompensă pentru informații despre liderii iranieni. Care sunt persoanele vizate

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei (care a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel din 28 februarie) Foto: Profimedia

SUA au anunţat vineri că oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informaţii despre soarta liderilor iranieni, inclusiv noul ghid suprem, dar vizându-i în special pe Gardienii Revoluţiei, armata de elită a regimului de la Teheran, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Anunţul îl vizează atât pe Mojtaba Khamenei, noul ghid suprem, cât şi pe şeful Consiliului suprem de securitate naţională, Ali Larijani, potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul de Stat american.

Ministrul iranian de interne, Eskandar Momeni, şi ministrul Informaţiilor, Esmail Khatib, figurează de asemenea printre cele zece persoane înscrise pe lista Departamentului de Stat.

„Aceste persoane comandă şi conduc diverse elemente ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice iraniene, care planifică, organizează şi desfăşoară acţiuni teroriste în toată lumea”, a declarat Departamentul de Stat.

Departamentul cere eventualilor informatori să trimită informaţii prin aplicaţia Signal în special: „Informaţiile voastre vă vor putea permite să beneficiaţi de o reinstalare şi de o recompensă”.

Liderul iranian, ayatollahul Ali Khamenei, care conducea Iranul din 1989, a fost ucis într-un bombardament pe 28 februarie, la începutul războiului. El a fost înlocuit de fiul său, Mojtaba, dar speculaţiile asupra stării de sănătate a acestuia persistă, după anunţurile făcute de televiziunea de stat şi de unii responsabili care susţin că el a fost rănit în bombardamente.

Joi a fost distribuit un mesaj din partea lui Mojtaba, fără conţinut video sau audio.

SUA şi Israelul au indicat că ar fi ucis numeroşi responsabili ai Gardienilor Revoluţiei de la începutul campaniei militare în 28 februarie.