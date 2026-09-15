SUA pregătesc un nou pachet de armament de 2,8 miliarde de dolari pentru Israel

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să vândă Israelului un pachet de muniții în valoare de 2,8 miliarde de dolari, care va include zeci de mii de bombe de aproape o tonă, extrem de distructive, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului pentru Reuters.

Vânzarea planificată, despre care au fost informate informal comisiile relevante din Congres care se pronunță în cazul marilor contracte de armament, include 20.000 de bombe MK 84 și 20.000 de bombe BLU-117, a declarat oficialul, sub protecția anonimatului. Informația despre pachetul de armament a fost relatată inițial de The Washington Post.

Bombele de 2.000 de livre au fost folosite în mod repetat de Israel în Gaza, precum și în Liban, fapt care a atras criticile experților în drepturile omului.

Peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în campania militară israeliană, potrivit autorităților sanitare din Gaza. O comisie de anchetă a ONU a stabilit că Israelul a comis genocid în Gaza, acuzație respinsă de Israel.

Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului și asupra statelor din Golf care găzduiesc baze militare americane. Loviturile americano-israeliene asupra Iranului și atacurile israeliene în Liban au ucis mii de persoane și au dus la strămutarea a milioane de oameni.