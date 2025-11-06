SUA reduce cu 10% zborurile pe principalele aeroporturi. Jumătate dintre cele mai aglomerate aeroporturi se confruntă cu lipsa controlorilor de trafic aerian

Oameni așteaptă în rând la controlul de securitate pe un aeroport din SUA Foto: Arvin Temkar / Zuma Press / Profimedia

Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor pe 40 de aeroporturi importante din SUA, invocând preocupări legate de siguranța controlului traficului aerian, în contextul în care închiderea guvernului a ajuns la cea de-a 36-a zi.

Planul a determinat companiile aeriene să facă reduceri semnificative în doar 36 de ore, iar pasagerii au inundat liniile telefonice de asistență pentru clienți ale companiilor aeriene cu îngrijorări legate de călătoriile aeriene planificate în zilele următoare.

Jumătate dintre cele mai aglomerate aeroporturi din SUA se confruntă cu lipsa controlorilor de trafic aerian, ceea ce duce la întârzieri ale zborurilor, pe fondul închiderii guvernului federal. Absența controlorilor se resimte cel mai puternic la New York, unde 80% dintre controlorii de trafic aerian lipsesc.

Cel puțin 35 de facilități ale FAA, inclusiv câteva dintre cele mai mari aeroporturi din SUA, au raportat probleme de personal. Aeroporturile afectate includ cele din New York City, Austin, Newark, Phoenix, Washington, Nashville, Dallas și Denver. În plus, închiderea guvernamentală a forțat 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de ofițeri ai Administrației pentru Securitate a Transporturilor (TSA) să lucreze fără plată.

Stresul și oboseala controlorilor de trafic aerian

După 36 de zile fără plată, controlorii de trafic aerian se află sub un stres și o oboseală imense, a declarat FAA. Aceasta a subliniat necesitatea de a pune capăt închiderii pentru a asigura că acești controlori primesc salariile câștigate și că pasagerii pot evita alte perturbări și întârzieri.

Întârzieri semnificative în zboruri

Peste 5.600 de zboruri au avut întârzieri pe 31 octombrie, iar 500 au fost anulate, conform FlightAware, un site de urmărire a zborurilor. La aeroportul LaGuardia din New York, 50% dintre zboruri au fost întârziate, iar 12% anulate, cu întârzieri medii de 140 de minute. Aeroportul Reagan National din Washington, DC, a raportat o pătrime din zboruri întârziate.

Companiile aeriene se pregătesc pentru și mai multe perturbări ale zborurilor.

Companiile aeriene, inclusiv Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines și American Airlines, au cerut Congresului să adopte rapid un proiect de lege de finanțare temporară cunoscut sub numele de „rezoluție continuă” pentru a permite redeschiderea guvernului.Președintele Asociației Naționale a Controlorilor de Trafic Aerian, Nick Daniels, s-a alăturat apelurilor companiilor aeriene pentru o rezoluție continuă.

Contextul închiderii guvernului

Închiderea guvernului a început pe 1 octombrie și continuă pe fondul blocajului unui proiect de lege federal de finanțare în Congres. Legislatorii republicani doresc să adopte o măsură de finanțare „curată”, în timp ce democrații cer discuții pentru extinderea subvențiilor pentru sănătate, care urmează să expire la sfârșitul anului.

Consecințele pe termen lung

Închiderea guvernului a agravat lipsurile existente de personal, amenințând să cauzeze perturbări pe scară largă, asemănătoare cu cele care au dus la încheierea unei închideri guvernamentale de 35 de zile în 2019. FAA se află cu aproximativ 3.500 de controlori de trafic aerian sub nivelurile țintă de personal, iar mulți dintre aceștia lucrau ore suplimentare obligatorii și săptămâni de șase zile chiar înainte de închiderea guvernului.

Impactul acestor întârzieri și crize de personal în aviație ar putea afecta semnificativ călătoriile aeriene și siguranța în transportul aerian în următoarele săptămâni.