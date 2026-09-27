SUA revendică drept un succes campania sa de izolare economică a Iranului / Ce legături aeriene mai menține Teheranul

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat sâmbătă că a trimis emisari în întreaga lume pentru a cere măsuri de izolare economică a Iranului, salutând o serie de restricţii care vizează bănci şi companii aeriene.

„La iniţiativa mea, au fost trimise echipe în întreaga lume pentru a discuta cu diferite ţări şi a cere măsuri împotriva regimului iranian”, a scris șeful Trezoreriei SUA pe X, conform AFP. „Aceste eforturi dau roade”, a adăugat Scott Bessent.

El a menţionat suspendarea zborurilor companiei aeriene private iraniene Mahan Air de către Turcia şi Oman, precum şi suspendarea la sol a tuturor zborurilor companiilor aeriene iraniene de către Emiratele Arabe Unite. Abu Dhabi a anunţat această măsură joi pentru a se conforma noilor sancţiuni americane care vizează sectorul aviaţiei.

Conform agenţiei de ştiri iraniene ISNA, care citează autorităţile aeroportuare, avioanele iraniene au acum interdicţie de aterizare în Irak, Emirate, Oman, Azerbaidjan şi Georgia.

Însă zborurile continuă să fie operate cu China – care a respins sancţiunile „unilaterale ilegale” ale SUA – şi cu Rusia, prin intermediul celor două companii aeriene principale, Iran Air (naţională) şi Mahan Air (privată), scrie Agerpres.

În Turcia, deşi Mahan Air şi-a suspendat într-adevăr zborurile, legătura dintre cele două ţări continuă să fie menţinută de mai multe ori pe zi, în ambele direcţii, de către Iran Air sau de companii aeriene iraniene mai mici, conform site-urilor aeroporturilor din Teheran şi Istanbul.

Conform ISNA, Pakistanul, Afganistanul, Armenia, Belarusul, Tadjikistanul şi Malaezia continuă să fie deservite.

Scott Bessent a afirmat luni că toate companiile aeriene iraniene vor fi suspendate „la nivel mondial” începând cu 23 septembrie.

De asemenea, el a evidenţiat măsurile care vizează băncile iraniene.

Banca Centrală din Emirate a interzis sucursalelor băncii de stat Melli Bank să efectueze orice tranzacţii cu Iranul, acuzându-le că încalcă legile împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului.

Autoritatea de reglementare bancară din Turcia a revocat licenţa băncii Mellat Bank în ţară, invocând o prevedere din legea bancară referitoare la stabilitatea sistemului financiar.

Secretarul adjunct al Trezoreriei, Jonathan Burke, care supraveghează finanţarea combaterii terorismului, a întreprins un turneu de două săptămâni în Orientul Mijlociu şi Europa în această lună, iar Departamentul Trezoreriei SUA a purtat discuţii cu reprezentanţi din peste 50 de ţări, conform Wall Street Journal.