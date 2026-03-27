SUA se așteaptă ca operațiunea din Iran să se încheie în câteva săptămâni, nu în luni, spune Rubio

Incendii în urma atacurilor americano-israeliene ce au vizat mai multe depozite de petrol în Teheran, Iran, la 8 martie 2026. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, vineri, că Statele Unite își pot atinge obiectivele în Iran fără utilizarea trupelor terestre și se așteaptă ca operațiunea să se încheie în câteva săptămâni, în ciuda desfășurărilor recente de forțe suplimentare în regiune, scrie Reuters.

Rubio a făcut aceste declarații după ce a vorbit, în Franța, cu miniștrii de externe din G7 despre conflictul din Iran lansat de SUA și Israel la sfârșitul lunii trecute.

Secretarul de stat american a susținut că SUA își îndeplinesc obiectivele în război, adică distrug capacitățile de rachete și drone ale Iranului și fabricile pentru producerea acestor arme, precum și marina și forțele aeriene, și se așteaptă să încheie operațiunea în „săptămâni, nu luni”.

„Suntem înainte de termen în majoritatea cazurilor și le putem îndeplini fără trupe terestre, fără niciuna”, a spus Rubio, citat de Reuters.

Iranul ar putea decide să „înființeze” un sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz

Șeful diplomației americane a afirmat, de asemenea, că SUA au avut „schimburi de mesaje și indicii din partea sistemului iranian privind disponibilitatea de a discuta despre anumite lucruri”, dar că nu există niciun răspuns în acordului de pace. El a adăugat că SUA așteaptă clarificări suplimentare despre persoanele „cu care vom vorbi” în cadrul negocierilor cu Iranul.

Rubio a mai spus că Iranul ar putea decide să „înființeze” un sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz, scrie Agerpres, citând AFP. El a subliniat că un astfel de sistem este inacceptabil și a făcut apel să se împiedice acest lucru.