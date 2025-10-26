BREAKING SUA și China au anunțat o veste bună înainte de întâlnirea Trump – Xi

Președintele SUA Donald Trump și președintele Chinei urmează să se întâlnească în cadrul turneului asiatic al liderului american, întâlnire în care urmează să fie discutată soluționarea diferendelor comerciale dintre cele două state.

Negociatorii chinezi și americani au anunțat că s-a ajuns la un cadru favorabil unui acord asupra taxelor vamale și a altor subiecte, înainte întâlnirii care urmează să aibă loc între cei doi lideri, informează The New York Times. Trump și Xi se vor vedea în câteva zile. „Este exclusă continuarea războiului comercial prin escaladarea taxelor”, au declarat surse guvernamentale americane presei din SUA.

„Facem pași înainte către detaliile finale ale acordului pe care liderii îl pot revizui și decide dacă vor să-l încheie”, a declarat Jamieson Greer, reprezentantul comercial al Statelor Unite, la Kuala Lumpur, capitala Malayeziei.

El a mai spus că cele două părți au discutat o altă amânare a aplicării taxelor vamale reciproce anunțate în acest an.

Li Chenggang, liderul delegației de negociere chineze confirmă

La rândul său, principalul negociator chinez, Li Chenggang, a caracterizat convorbirile chino-americane drept „discuții sincere și în profunzime” în ce privește acordul comercial, adăugând că cele două părți au ajuns la „un consens preliminar”.

Negociatorii s-au aflat la Kuala Lumpur pentru o întâlnire a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), unde președintele Trump a început un turneu asiatic ce va dura aproape o săptămân. Întâlnirea cu Xi Jinping este așteptată joi, la o altă întrunire pe teme economice ce va avea loc în Coreea de Sud.

Subiectele discutate la Kuala Lumpur au inclus comerțul bilateral, controlul exporturilor, amânarea taxelor vamale reciproce anunțate și cooperarea în domeniul traficului de fentanil, a transmis partea chineză.

Jamieson Greer a spus că negocierile s-au referit la minereurile rare, care sunt exploatate în principal în China și care acum sunt supuse unui control strict al exporturilor de către Beijing. „Am vorbit despre extinderea armistițiului (privind taxele vamale – n.red.), am vorbit despre minereurile rare, bineînțeles, și despre tot felul de subiecte”, a declarat Greer.

Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a declarat, la NBC, că Statele Unite și China au ajuns la un „cadru de lucru foarte substanțial”. Bessent se așteaptă ca China să ofere „un fel de amânare” asupra controlului exportului de minereuri rare și că se așteaptă ca schița acordului să includă și beneficii pentru fermierii americani, în condițiile în care China a oprit achizițiile de soia din Statele Unite în această toamnă.

Discuțiile s-au referit și taxele portuare majorate pe care Statele Unite le-a impus recent asupra navelor construite în China sau deținute de companii chinezești. China a ripostat impunând taxe asupra navelor construite în SUA sau deținute, parțial sau complet, de companii sau investitori americani.

Ambele părți au avut grijă să sugereze că nu s-a ajuns la un acord final. „China și Statele Unite au explorat în mod constructiv un plan pentru gestionarea adecvată a unor îngrijorări ale ambelor părți. Următorul pas este ca fiecare parte să îndeplinească procedurile interne de aprobare”, a declarat Li.

Referirea lui Li Chenggang la „procedurile interne de aprobare” folosește o sintagmă chinezească ce poate fi intepretată ca semnalând planificarea unor pași administrativi. Pe 9 octombrie, ministrul chinez al Comerțului a emis o serie amplă de reglementări care au oprit imediat orice transfer în afara Chinei de tehnologie necesară procesării metalelor rare.

Știre în curs de actualizare.