Anunț-surpriză: SUA și Iranul au semnat deja acordul pentru încheierea războiului. Ce urmează și ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz

Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere pentru a pune capăt conflictului care a durat aproape patru luni, a anunțat luni Donald Trump. Vineri va avea loc o ceremonie oficială de semnare, iar traficul maritim în strâmtoarea Ormuz va fi reluat treptat, scrie Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că un acord cu Iranul a fost semnat și că textul acestuia va fi făcut public la scurt timp după semnarea oficială de vineri, adăugând că strâmtoarea Ormuz va fi, de asemenea, complet deschisă.

Vorbind alături de președintele francez Emmanuel Macron înaintea reuniunii G7 de săptămâna aceasta, Trump a spus că nu știe dacă va participa la ceremonia de vineri, prevăzută la Geneva, dar că vicepreședintele SUA, JD Vance, va fi prezent.

„Acordul este semnat în întregime. Iar strâmtoarea este deja parțial deschisă, după cum știți”, a declarat Trump reporterilor la scurt timp după sosirea sa la Evian, în Franța. „Vineri, va fi complet deschisă”, a spus el.

Vance declarase și el luni dimineață că acordul a fost semnat digital duminică și că deocamdată nu au fost eliberate fonduri pentru Iran.

Întrebat când va fi făcut public textul memorandumului de înțelegere, Trump a răspuns: „Probabil destul de curând. Aș spune că după viner. Cred că în viitorul foarte apropiat.”

Trump a afirmat că orice ridicare a sancțiunilor împotriva Teheranului este „de fapt o chestiune de comportament. Dacă fac ceea ce trebuie să facă, atunci asta începe să aibă efect”, a spus el.

„Veți observa o creștere semnificativă a traficului în Strâmtoarea Ormuz”

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar contribui la soluționarea crizei energetice globale provocate de război, criză care a lovit economia globală.

„Veți observa o creștere semnificativă a traficului în Strâmtoarea Ormuz, care de fapt a început deja și care se va intensifica treptat în timp”, a declarat un oficial american, care a vorbit sub acoperirea anonimatului.

„Probabil nu vom reveni la normal în două săptămâni, dar vom observa o creștere semnificativă a traficului în strâmtoare”, a spus oficialul.

Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă fără taxe timp de 60 de zile, în conformitate cu acordul dintre Statele Unite și Iran, a declarat luni un oficial american.

Termenii memorandumului de înțelegere nu sunt în întregime cunoscuți

SUA și Iranul confirmaseră deja luni că au convenit asupra condițiilor pentru a pune capăt războiului și a redeschide strâmtoarea, o veste care a încurajat piețele, deși pactul ar putea depinde de încetarea ostilităților din Liban și nu rezolvă deocamdată problema programului nuclear al Teheranului.

Chiar dacă este într-o stare incipientă, acordul este totuși cel mai important pas în direcția rezolvării conflictului care a ucis mii de oameni și a destabilizat piețele energetice.

Teheranul nu a comentat imediat după anunțul semnării acordului. Anunțurile anterioare ale ambelor părți sugerau că acesta urma să fie semnat oficial vineri, în cadrul unei ceremonii la Geneva.

Termenii memorandumului de înțelegere, la care s-a ajuns după mai mult de două luni de negocieri, nu au fost încă publicați. Un oficial american, care a vorbit sub acoperirea anonimatului cu Reuters, a spus că se așteaptă ca termenii să fie făcuți publici în următoarele 24-48 de ore.

Trump, care declarase anterior că strâmtoarea Hormuz, blocată, va fi deschisă vineri, a afirmat luni că navele au început deja să o traverseze. Cu toate acestea, armata americană a informat transportatorii că nu a ridicat încă blocada asupra porturilor iraniene.

Perioadă de negocieri de 60 de zile

Conform declarațiilor ambelor părți, acordul ar urma să redeschidă strâmtoarea blocată și să prelungească armistițiul pe o perioadă de negociere de 60 de zile, timp în care negociatorii urmează decidă asupra unor chestiuni controversate, precum viitorul programului nuclear al Iranului.

JD Vance a declarat că acordul ar putea permite, în cele din urmă, ca Iranul să primească acces la un fond de reconstrucție de până la 300 de miliarde de dolari, finanțat de vecinii săi arabi din Golf, cu condiția ca acesta să-și îndeplinească promisiunile de a renunța la materialul nuclear.

Între timp, soarta imediată a pactului ar putea depinde de Liban, unde Israelul luptă cu Hezbollah, în paralel cu războiul mai amplu pe care l-a lansat alături de Statele Unite împotriva Iranului în februarie.

Iranul a declarat că acordul preliminar impune încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Israelul, care nu a fost consultat cu privire la acordul preliminar, a declarat că își rezervă dreptul de a acționa în Liban împotriva amenințărilor Hezbollah.

Surse din domeniul securității au declarat că luptele din sudul Libanului s-au atenuat luni, după anunțarea acordului, dar nu au încetat complet.

În primul atac de acest gen de la anunț, o dronă israeliană a lovit o mașină în orașul Kfar Tebnit din sudul Libanului, ucigând șoferul, a relatat presa de stat libaneză. Armata israeliană nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la atac.

Problema Israelului

Deși Statele Unite și Iranul au încetat în mare parte ostilitățile la începutul lunii aprilie, luptele nu s-au oprit în Liban, unde Hezbollah a deschis focul asupra Israelului pe 2 martie, iar Israelul a răspuns cu o campanie aeriană și o invazie terestră care a determinat strămutarea a aproximativ 1,2 milioane de persoane.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat că atacurile israeliene împotriva Libanului trebuie să înceteze complet și a scris pe Telegram că SUA poartă responsabilitatea pentru punerea în aplicare a acordului-cadru.

Hezbollah a salutat acordul și a afirmat că includerea Libanului reflectă angajamentul Iranului de a asigura încetarea războiului și de a apăra drepturile Libanului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu a răspuns încă public la acordul dintre SUA și Iran.

Însă ministrul apărării, Israel Katz, a declarat că Israelul va rămâne „pe termen nelimitat” în zonele pe care le ocupă în sudul Libanului pentru a elimina ceea ce percepe ca amenințări militante.

În privat, opiniile oficialilor israelieni cu privire la acord au fost negative. Un înalt oficial israelian a declarat pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că acordul este „oribil pentru Israel” și că această evaluare este împărtășită de întreg guvernul, de la Netanyahu în jos.