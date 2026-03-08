SUA și Israelul iau în calcul să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului

Foto din satelit furnizată de Maxar Technologies și realizată la 22 iunie 2025 arată pagubele produse de loviturile SUA asupra instalației de îmbogățire nucleară Isfahan din centrul Iranului. Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Statele Unite și Israelul au discutat despre trimiterea unor forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al regimului de la Teheran într-o etapă ulterioară a războiului, potrivit a patru surse familiarizate cu discuțiile, citate de Axios.

Prevenirea obținerii unei arme nucleare de către Iran este unul dintre obiectivele declarate ale președintelui american Donald Trump în conflictul actual. Stocul Iranului de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, care ar putea fi adus la nivelul necesar pentru arme nucleare în câteva săptămâni, este considerat un element-cheie în atingerea acestui obiectiv.

Potrivit surselor, o eventuală operațiune pentru preluarea materialului ar necesita cel mai probabil trimiterea de trupe americane sau israeliene pe teritoriul Iranului, care ar trebui să ajungă la instalații subterane puternic fortificate, în plin război. Nu este clar dacă va fi vorba despre o misiune americană, israeliană sau una comună.

La un briefing în Congres, marți, secretarul de stat Marco Rubio a fost întrebat dacă uraniul îmbogățit al Iranului va fi securizat. „Cineva va trebui să meargă și să-l ia”, a spus el, fără să precizeze cine.

Un oficial din domeniul apărării din Israel a declarat că Donald Trump și echipa sa iau în calcul în mod serios trimiterea unor unități de operațiuni speciale în Iran pentru anumite misiuni.

Un alt oficial american a afirmat că administrația a discutat două opțiuni: scoaterea materialului din Iran sau trimiterea unor experți nucleari care să îl dilueze la fața locului.

Misiunea ar implica cel mai probabil forțe speciale alături de oameni de știință, posibil inclusiv din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Același oficial a descris provocarea operațională: „Prima întrebare este: unde se află? A doua întrebare este: cum ajungem la el și cum obținem controlul fizic asupra lui?”

„Apoi ar fi o decizie a președintelui și a Departamentului Apărării, împreună cu CIA, dacă am vrea să îl transportăm fizic sau să îl diluăm la fața locului”, a adăugat el.

Trump: „Nu am face asta acum. Poate mai târziu”

Două surse au declarat că astfel de operațiuni făceau parte dintr-un set de opțiuni prezentate lui Trump înainte de izbucnirea războiului.

Trump le-a spus sâmbătă jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One că trimiterea de trupe terestre este posibilă, dar doar „pentru un motiv foarte bun”.

„Dacă am face vreodată asta, (iranienii, n.r.) ar fi atât de decimați încât nu ar mai putea lupta la nivelul trupelor terestre”, a spus el.

Întrebat dacă trupe ar putea fi trimise pentru a securiza material nuclear, Trump nu a exclus această posibilitate. „La un moment dat, poate că o vom face. Nu am încercat până acum. Nu am face asta acum. Poate o vom face mai târziu”, a declarat el.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Axios că Trump „păstrează în mod înțelept toate opțiunile deschise și nu exclude nimic”.

Unde se află uraniul iranian

Potrivit oficialilor americani și israelieni, cea mai mare parte a stocului de uraniu se află în tunelurile subterane ale instalației nucleare de la Isfahan, iar restul este împărțit între Fordow și Natanz.

Loviturile americano-israeliene asupra instalațiilor nucleare iraniene din iunie anul trecut au îngropat sub dărâmături stocul de uraniu al Iranului, iar oficialii spun că nici iranienii nu au reușit să ajungă la el de atunci. Atacurile au distrus aproape toate centrifugele Iranului, iar până în prezent nu există dovezi că procesul de îmbogățire a uraniului a fost reluat.

Statele Unite și Israelul consideră că stocul de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% al Iranului reprezintă o amenințare serioasă, deoarece ar putea fi adus la nivelul necesar pentru arme nucleare în doar câteva săptămâni.

Dacă întregul stoc ar fi îmbogățit până la 90% puritate, nivel considerat „de grad militar”, cantitatea ar fi suficientă pentru aproximativ 11 bombe nucleare.